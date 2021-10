Los $ 24 millones en seguridad pierden la batalla en Guayaquil

Que al Municipio de Guayaquil solo le falta subirse a los patrulleros. Que se les ha dado los equipos y que hasta se les paga la gasolina. Estos han sido los argumentos estelares que ha dicho la alcaldesa Cynthia Viteri cada vez que se refiere a la inversión de los $ 24 millones que dice se ha hecho durante su administración. Un desembolso que aún no ha logrado frenar la ola delincuencial y que castiga con fuerza al Puerto Principal.

En los comunicados de prensa e intervenciones de Viteri se conoce, al menos, que ese gasto se ha destinado para la compra de elementos como motocicletas, camionetas con balizas, celulares y radios para la “comunicación de los agentes” de la Policía Nacional, que tiene la competencia en torno al tema de seguridad.

Sin embargo, para conocer el desglose de los gastos, cuántas camionetas se entregaron, cuál es la estructura del trabajo entre ambas entidades y saber desde qué fecha se comenzó a realizar ese desembolso millonario de las arcas municipales; EXPRESO consultó al Municipio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo contestación. El silencio persiste.

De acuerdo a la alocución de la alcaldesa en la sesión solemne del 9 de octubre de 2020, el Cabildo había hecho un desembolso, para ese año, de 13 millones de dólares. Allí, la funcionaria recordó el nacimiento de la central del ECU 911 Guayaquil que, así como lo dio a conocer ayer este rotativo, está operativa con unas 2.000 cámaras y aún no se conoce si las próximas 15.000 que se pregonan, se conectarán a la base de datos de la Policía Nacional.

En ese mismo año, en la rendición de cuentas, la funcionaria aseguró que el presupuesto de la ciudad fue de 834 millones de dólares y que se dirigió a programas de atención ciudadana, seguridad y salud. “Este año, el 2020, pasó como una ráfaga en todos nosotros. Por salvarnos, se suprimieron una serie de contrataciones y se destinaron todos los recuerdos a salvar vidas, que fue nuestro principal objetivo, además de comer en ese entonces. Ahora a esos dos objetivos se suma trabajar”, justificó Viteri.

Pero en este 2021, en el discurso oficial, tanto en la sesión de julio como en la de octubre, ya ensalzaba a esos 24 millones de dólares dirigidos a la seguridad ciudadana. Viteri, asimismo, reconoció que no puede mandar a la Policía.

“(No podemos) ordenar operativos, comprar armas, pues es responsabilidad del Gobierno central. Queremos ver resultados y saber que los delincuentes se queden en la cárcel. Mi reclamo es el reclamo ciudadano, que todos han dado”, afirmó la alcaldesa en una reciente aparición y en la que, otra vez, reiteró la inversión de los $ 24 millones.

A Cynthia Viteri aún le quedan dos años de administración por lo que la ciudadanía, que así como lo ha venido contando este rotativo se blinda debido al aumento de inseguridad, espera que estas inversiones millonarias comiencen a cambiar el panorama.

Yo no he visto esas camionetas en mi sector. En Pascuales hacen falta esos controles, sobre todo en la zona de Paquisha. No solo deben dar ronda en las mañanas



Marcos Tapia, residente de Pascuales