117 infractores son detenidos por cometer delitos en la Zona 8

El Comando de la Policía de la Zona 8 que comprende a los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, presentó los resultados de los últimos operativos realizados en el sector, entre el 15 y 21 de junio anterior.

En total, según precisa en un informe emitido este 25 de junio, se realizaron 9.016 operativo y en ellos se detuvo a 117 infractores que cometieron delitos, se decomisaron 22 armas de fuego, 182 municiones y se desarticularon 5 bandas delictivas. También se retuvieron 25 motos y 10 vehículos, y se recuperan otros 11 autos.

Compartimos información de los resultados más recientes de la @PoliciaEcuador de los operativos realizados del 15 al 21 de junio. ¡Seguimos trabajando por una provincia segura! #GuayasVive@Lenin @ottosonnenh pic.twitter.com/GK866ZXmaY — Pedro Pablo Duart (@PedroPabloDuart) June 24, 2020

El resultado de los operativos, a decir de ciudadanos como Dafne Cajamarca, quien habita en la sexta etapa de la Alborada, en el norte de Guayaquil, refleja lo insegura que está la ciudad.

"Solo en una semana, la Policía ha detenido a 117 delincuentes, son muchísimos. Guayaquil y en sí la Zona 8 debe, una vez que pase la crisis sanitaria o al menos cuando ya pasemos a semáforo verde, reforzar este bendito tema. La inseguridad es la otra y eterna pandemia que enfrentamos. No podemos seguir viviendo así. Eso, el miedo a que nos roben en las calles, nos obligará de una u otra manera a continuar confinados", sentenció.

De igual manera opina Carla Mackliff, habitante de la ciudadela Kennedy Norte, quien en las últimas dos semanas ha sido víctima dos robos en su vecindario. "El pasado 18 de junio, me robaron la llanta de emergencia y los espejos laterales del auto; y cuatro días más tarde, me robaron al bajarme a una farmacia también en el sector. Ambos hechos ocurrieron durante el día y en presencia de mucha gente. Si ahora, que estamos en toque de nada, los robos se mantienen, no quiero pensar qué pasará los próximos meses, cuando se vea más gente en la calle. Ellos serán la carnada. Todos seremos la carnada de la delincuencia", manifiesta la joven.

Es increíble como cada semana prácticamente se desarticula una banda en Guayaquil. ¿Tanta delincuencia hay en la ciudad? Me asusta. Ojalá en algún momento, Guayaquil pueda ser una ciudad de paz, sin conflictos y libre para caminar sin temor. Doménica Carpio,

​habitante de La Garzota

Debido a situaciones como esta, los residentes de la Nueva Kennedy, como publicó días atrás un equipo de EXTRA, planean colocar una puerta de acceso en uno de los extremos de la calle calle Tercera Este y otras aledañas, para evitar más atracos.

#Guayaquil | Moradores buscan poner puertas de ingreso en una de las intersecciones de la ciudadela. Piden más patrullajes de vigilancia. — Diario Extra (@DiarioExtraEc) June 20, 2020

"Queremos pedirle al Municipio que nos permita hacerlo. La Kennedy en general en los últimos años se ha vuelto insegura. Sin embargo, no queremos lidiar con el virus, el encierro y el miedo a que se te metan a la casa o te roben el carro, como ya ha pasado", denuncia Roberto Domínguez, quien habita en el vecindario hace 17 años.

En una publicación anterior, EXPRESO dio a conocer que uno de los delitos que se mantiene en los últimos meses y que más preocupa a los habitantes de Guayaquil, es el robo de carros. De lo que va de este mes (hasta el corte del 11 de junio), según las llamadas al ECU 911 se habían registrado 24 robos de carros y en mayo, en ese mismo lapso, la cifra era de 25. Es decir a diario se roban de 2 a 3 autos en Guayaquil.

Hecho. En zonas como la ciudadela Guayacanes y Samanes, los robos se reportan a diversas horas del día. Archivo

En las redes sociales, cientos de ciudadanos se quejan de la delincuencia en las calles. Asaltos y robos se dan en varias zonas comerciales como en el sector de Urdesa donde más de una decena de locales de entretenimiento nocturno han cerrado sus puertas por la crisis económica que trajo el coronavirus y los que quedan, en su mayoría, ya no cuentan con guardianía.