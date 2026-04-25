Se posterga el concierto de Guaynaa: ¿cuál es la nueva fecha confirmada?

Publicado por Madelayne Iveth Lynch Lucas Creado: Actualizado:

El esperado debut de Guaynaa en Ecuador ha sido postergado. El concierto originalmente programado para el 18 de abril de 2026 en Guayaquil no se realizó, pero un comunicado detalla podrán disfrutar de su show el 11 de julio, en un nuevo escenario y en el marco de las festividades por las fiestas de Guayaquil.

La primera presentación de Guaynaa en el país, que estaba prevista para el Coliseo Voltaire Paladines Polo, se reprogramó debido a la reestructuración logística del evento.

¿Dónde será la nueva locación del concierto?

Las empresas RR Entertainment y T Media, encargadas de la organización, anunciaron que el concierto ahora se llevará a cabo en el Santa Ana Garden, junto a Puerto Santa Ana, a las 19:00.

El evento también ha sido renombrado como “Guaynaaquil” en honor a las celebraciones de la ciudad, y promete un show espectacular, con juegos pirotécnicos, zonas de actividades y un artista invitado, lo que garantizará una experiencia inolvidable para los asistentes.

Entradas válidas y detalles sobre cambios de precios

En cuanto a las entradas, las ya adquiridas serán completamente válidas para la nueva fecha. Sin embargo, el comunicado no especifica qué opciones tienen quienes no puedan asistir al evento reprogramado, ni cómo podrán gestionar la devolución de boletos si así lo desean.

Además, las opciones de boletos han sufrido algunas modificaciones en los precios y categorías

Rebota: $35 + IVA y servicio

Mamarre: $50 + IVA y servicio

Guaynaabichi Box: $65 + IVA y servicio