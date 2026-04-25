Venezuela y Colombia acuerdan cooperación militar contra mafias fronterizas

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Colombia y Venezuela acordaron este viernes 24 de abril de 2026 establecer una cooperación militar contra las mafias que operan en la frontera común. El anuncio se produjo tras la reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la mandataria interina venezolana Delcy Rodríguez, en la primera visita oficial de Petro a Caracas desde el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero.

Ambas naciones comparten una frontera de 2.200 kilómetros, escenario de disputas entre grupos armados que buscan controlar el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Rodríguez explicó que se elaborarán planes militares conjuntos y se establecerán mecanismos inmediatos para compartir información e inteligencia.

Petro, por su parte, subrayó que el esfuerzo común debe liberar a los pueblos fronterizos de mafias dedicadas a economías ilegales como la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas y minerales raros.

Seguridad y energía en la agenda bilateral

El encuentro no solo abordó la seguridad fronteriza, sino también la cooperación energética. Rodríguez informó que se discutieron planes para la interconexión eléctrica en el occidente de Venezuela, una región golpeada por racionamientos durante la última década. Asimismo, se planteó la posibilidad de una interconexión gasífera que fortalezca la integración energética entre ambos países.

Desde que asumió la presidencia interina, Rodríguez ha buscado reactivar relaciones diplomáticas con Washington y ha impulsado reformas legales para atraer inversión privada y extranjera en sectores estratégicos como petróleo, gas y minería. Petro, quien en el pasado mantuvo cercanía con Maduro, destacó la importancia de avanzar hacia una cooperación que combine seguridad y desarrollo económico.

Un nuevo capítulo tras la caída de Maduro

Rodríguez agradeció a Petro por haber expresado solidaridad tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, operación que el mandatario colombiano calificó inicialmente como un “secuestro” por parte de fuerzas estadounidenses.

El encuentro bilateral estaba previsto para marzo en la parte colombiana de la frontera, pero fue cancelado por motivos de seguridad