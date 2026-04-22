Kate Middleton destaca en homenaje a Isabel II y reafirma su rol clave

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La familia real británica se reunió para rendir homenaje a Isabel II en lo que habría sido su centenario. El acto, celebrado en el Palacio de Buckingham, congregó a los miembros más representativos de la monarquía en activo y dejó una imagen simbólica de continuidad institucional.

En el centro, el rey Carlos III y la reina Camila encabezaron el posado oficial, reflejando tanto la estabilidad de la Corona como los desafíos de una institución cada vez más reducida.

Sin embargo, una de las figuras que concentró mayor atención fue Kate Middleton. Ubicada junto al príncipe Guillermo, su presencia refuerza el relevo generacional y subraya su papel central dentro de la familia real.

La foto planificada

Tras la salida de Harry y Meghan Markle en 2020, la institución perdió a dos de sus miembros más jóvenes y activos, quedando Guillermo y Kate como los únicos “working royals” menores de 50 años. Este vacío no se cubrirá en el corto plazo, ya que figuras como el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis aún se encuentran en etapa de formación.

La disposición de los Windsor en la fotografía oficial fue cuidadosamente planificada. A la derecha del rey se ubicaron los príncipes de Gales, junto a los duques de Gloucester y el duque de Kent.

A la izquierda de la reina Camilla, la princesa Ana —sin su esposo, al no ser miembro activo—, acompañada por los duques de Edimburgo y la princesa Alexandra de Kent. La composición proyecta una imagen de orden, pero también evidencia una etapa de transición marcada por la falta de relevo inmediato.

En cuanto al vestuario, Kate Middleton optó por un vestido en tono malva firmado por Emilia Wickstead, acorde con la solemnidad del acto. No obstante, fueron sus joyas las que transmitieron el mensaje más significativo: lució los aretes de Baréin, pertenecientes a la colección personal de Isabel II, y el collar de tres vueltas de perlas que la monarca utilizó durante décadas.

La elección no fue casual. En el protocolo real, cada elemento comunica. Las piezas han sido interpretadas como un homenaje directo a Isabel II y como un gesto de continuidad, en línea con el papel que la princesa de Gales está llamada a asumir dentro de la monarquía británica.