¿Diana Jácome será procesada? Asamblea votará para levantar inmunidad de asambleísta de ADN

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso La Asamblea Nacional votará este viernes 24 de abril si levanta la inmunidad a la asambleísta Diana Jácome.

Jácome enfrenta una denuncia por calumnia de Juan Andrés González (RC) tras polémicas declaraciones en el Pleno.

Se requieren 101 votos para procesar a la legisladora, pero la mayoría oficialista impediría alcanzar la cifra.

La Asamblea Nacional de Ecuador sesionará este viernes 24 de abril de 2026 para definir el futuro legal de la asambleísta de ADN, Diana Jácome. El Pleno votará el posible levantamiento de la inmunidad parlamentaria tras una denuncia por calumnia presentada por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González. El proceso requiere una mayoría calificada, mientras el oficialismo busca blindar a su integrante ante la Corte Nacional de Justicia.

Los detalles de la Sesión 88 del Pleno

La convocatoria oficial, liderada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, establece como único punto del orden del día el tratamiento del pedido de la Corte Nacional de Justicia. La solicitud, remitida originalmente el 30 de marzo por la secretaria Rosa Japón Lozano, llega al Pleno casi un mes después de su recepción.

Para que la justicia pueda procesar penalmente a la legisladora, el organismo requiere:

101 votos a favor según lo estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa .

según lo estipulado en la . Un quórum reglamentario en la sesión prevista para las 17:00 .

. La resolución formal sobre la inmunidad para dar paso a la Sala Penal.

El asambleísta Juan Andrés González es el jede de bancada legislativa del movimiento Revolución Ciudadana.ARCHIVO

El origen del conflicto entre ADN y la Revolución Ciudadana

La disputa legal nació de declaraciones cruzadas en el Legislativo. Juan Andrés González fundamenta su denuncia en frases de Jácome donde sugería a la bancada correísta "usar una buena pijama", interpretado como una alusión a futuros allanamientos.

Por su parte, la asambleísta oficialista ha calificado al denunciante como un "parásito del Estado", señalando presuntas irregularidades en el cobro de viáticos de residencia mientras se encontraba en una gira por España.