El príncipe Felipe padeció cáncer de páncreas durante ocho años

Un libro del historiador Hugo Vickers indica que el duque de Edimburgo fue diagnosticado con esta dolencia en 2013

El príncipe Felipe, esposo de la fallecida reina Isabel II, habría padecido cáncer de páncreas durante ocho años sin que ello le impidiera cumplir con buena parte de sus compromisos oficiales, según revela un libro del historiador Hugo Vickers.

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De acuerdo con extractos publicados por Daily Mail, al duque de Edimburgo le diagnosticaron en 2013 una forma inoperable de este cáncer en un hospital de Londres, cuando tenía 91 años. Pese a ello, continuó con su agenda pública hasta 2017, año en que anunció su retiro.

Isabel II no estuvo en el funeral

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Felipe falleció el 9 de abril de 2021 en el castillo de Windsor. Estuvo casado con Isabel II durante 73 años; contrajeron matrimonio el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster, ocasión en la que el rey Jorge VI le otorgó el título de duque de Edimburgo. En 1997, durante la celebración de sus bodas de oro, la reina lo describió como “su fuerza y soporte” a lo largo de los años.

Según el libro, Isabel II no estuvo presente en el momento de su muerte, lo que le causó pesar. El funeral se realizó en plena pandemia de COVID-19, con asistencia limitada a 30 personas. La reina permaneció sentada sola, con mascarilla, en una ceremonia íntima que, según Vickers, habría sido del agrado del duque.

No era operable

El cáncer de páncreas presenta una de las tasas de supervivencia más bajas entre los tumores comunes: alrededor del 5 % de los pacientes sobrevive cinco años tras el diagnóstico, de acuerdo con datos de organismos científicos. En ese contexto, el tiempo que vivió Felipe tras ser diagnosticado resulta inusual.

En su historial médico, el duque fue hospitalizado en 2011 por una arteria coronaria obstruida. En 2013 recibió tratamiento en la London Clinic de Marylebone, donde se detectó una anomalía en el páncreas. Los médicos realizaron una cirugía exploratoria que confirmó el diagnóstico de cáncer inoperable.

Cuatro años después, anunció su retiro de la vida pública. El libro también señala que en 2019 circularon rumores sobre un posible deterioro grave de su salud, al punto de que se habrían considerado planes de contingencia en caso de su fallecimiento, aunque finalmente logró recuperarse en ese momento.

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