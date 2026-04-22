Muerte de hombre en clínica odontológica: familiares pedirán a Fiscalía "investigación exhaustiva"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Los familiares y allegados de Luis Alarcón, hombre que falleció en una clínica odontológica de Quito, convocaron a un plantón para exigir avances en la investigación del caso. Esta vez, la concentración se realizará en la Fiscalía de Pichincha.

“Con el firme propósito de exigir justicia, transparencia y una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, convocamos a la ciudadanía, organizaciones sociales y medios de comunicación a un plantón pacífico”, dice la convocatoria.

La jornada se realizará desde las 08:00 en el edificio de la Fiscalía de Pichincha, ubicado en el norte de la capital. Los familiares de Luis Alarcón recordaron que la tragedia ocurrió después de una intervención que no representaba un riesgo mayor.

“El pasado 2 de abril de 2026, Luis Alarcón ingresó a un procedimiento odontológico que, lejos de representar un riesgo mayor, terminó en una tragedia irreversible debido a presuntos actos de negligencia médica. Como resultado de estos hechos, hoy lamentamos su fallecimiento, dejando en la orfandad a su pequeña hija y en un estado de profundo dolor a toda su familia”, se señala en un comunicado.

¿Qué pasó con la clínica en donde ocurrieron los hechos?

A partir de la denuncia de los familiares, las autoridades iniciaron varias acciones para investigar el hecho.

ACESS evidenció fallas en normativa, insumos vencidos y mala gestión sanitaria en clínica dental investigada en Quito.Cortesía Acess

Por ejemplo, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) informó la clausura provisional de dos clínicas odontológicas adicionales, tras detectar graves irregularidades sanitarias y operativas.

El caso salió a la luz luego de que Luis Alarcón acudiera el 2 de abril de 2026 a una clínica ubicada en el sector de Iñaquito para someterse a una endodoncia, una limpieza profunda y la colocación de un implante dental. Según la familia, durante el procedimiento se le aplicó anestesia general, una decisión que ahora forma parte de la investigación por presunta mala práctica médica.