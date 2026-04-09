Policía abre reclutamiento abril 2026: requisitos, fechas y cómo postular

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policía Nacional abre reclutamiento abril 2026 desde 13 abril para cargos directivos y técnicos

Reclutamiento Policía Ecuador exige títulos tercer y cuarto nivel y edad hasta 34 años

Postulaciones Policía Ecuador inician 13 abril 2026 en línea, duran 7 días según cédula

La Policía Nacional del Ecuador anunció la apertura del proceso de reclutamiento y selección abril 2026, dirigido a profesionales interesados en incorporarse al nivel Directivo y Técnico Operativo. La convocatoria fue presentada este 9 de abril durante una rueda de prensa en la Comandancia General.

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El proceso está dirigido a hombres y mujeres con títulos de tercer y cuarto nivel, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos académicos, físicos y profesionales.

La formación para el nivel Directivo se realizará en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, mientras que el nivel Técnico Operativo se desarrollará en centros de formación policial durante seis meses.

Fechas de inscripción y cómo aplicar

Las postulaciones se realizarán en línea a través del portal oficial de reclutamiento desde el lunes 13 de abril de 2026 y estarán habilitadas durante siete días, según el último dígito de la cédula:

Lunes: 1 – 2

Martes: 3 – 4

Miércoles: 5 – 6

Jueves: 7 – 8

Viernes: 9 – 0

Sábado y domingo: todos los dígitos

Requisitos para ingresar a la Policía

Entre los requisitos generales constan: ser ecuatoriano por nacimiento, cumplir con estatura mínima (160 cm hombres y 155 cm mujeres), no haber sido separado de instituciones de seguridad y no poseer tatuajes.

Los requisitos específicos

Los aspirantes deben tener hasta 34 años (con excepciones en el área de salud), contar con título de tercer o cuarto nivel, experiencia mínima de dos años y hasta dos cargas familiares.

Fases del proceso de selección

El reclutamiento contempla varias etapas, entre ellas:

Pruebas académicas

Evaluaciones psicológicas

Pruebas físicas

Exámenes médicos y toxicológicos

Entrevista personal

Verificación de requisitos y méritos

Las autoridades señalaron que los costos de las evaluaciones médicas deberán ser asumidos por los postulantes.

Áreas profesionales requeridas

Para el nivel Directivo se requieren perfiles en salud, área jurídica, técnica y administrativa. En el nivel Técnico Operativo, la convocatoria incluye áreas como jurídica, administrativa-financiera, tecnología, ingenierías, infraestructura, seguridad ciudadana, criminalística, salud y comunicación.

La institución indicó que el proceso se realizará exclusivamente a través de canales oficiales y advirtió que no existen intermediarios ni cobros indebidos, en el marco de una política de transparencia en la selección de nuevos servidores policiales.