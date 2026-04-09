Policía abre reclutamiento abril 2026: requisitos, fechas y cómo postular
La Policía Nacional abrió el proceso de reclutamiento abril 2026 con inscripciones en línea, dirigido a profesionales para niveles directivo y técnico operativo
Lo que debes saber
- Policía Nacional abre reclutamiento abril 2026 desde 13 abril para cargos directivos y técnicos
- Reclutamiento Policía Ecuador exige títulos tercer y cuarto nivel y edad hasta 34 años
- Postulaciones Policía Ecuador inician 13 abril 2026 en línea, duran 7 días según cédula
La Policía Nacional del Ecuador anunció la apertura del proceso de reclutamiento y selección abril 2026, dirigido a profesionales interesados en incorporarse al nivel Directivo y Técnico Operativo. La convocatoria fue presentada este 9 de abril durante una rueda de prensa en la Comandancia General.
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El proceso está dirigido a hombres y mujeres con títulos de tercer y cuarto nivel, quienes deberán cumplir con una serie de requisitos académicos, físicos y profesionales.
La formación para el nivel Directivo se realizará en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, mientras que el nivel Técnico Operativo se desarrollará en centros de formación policial durante seis meses.
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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Fechas de inscripción y cómo aplicar
Las postulaciones se realizarán en línea a través del portal oficial de reclutamiento desde el lunes 13 de abril de 2026 y estarán habilitadas durante siete días, según el último dígito de la cédula:
- Lunes: 1 – 2
- Martes: 3 – 4
- Miércoles: 5 – 6
- Jueves: 7 – 8
- Viernes: 9 – 0
- Sábado y domingo: todos los dígitos
Requisitos para ingresar a la Policía
Entre los requisitos generales constan: ser ecuatoriano por nacimiento, cumplir con estatura mínima (160 cm hombres y 155 cm mujeres), no haber sido separado de instituciones de seguridad y no poseer tatuajes.
Los requisitos específicos
Los aspirantes deben tener hasta 34 años (con excepciones en el área de salud), contar con título de tercer o cuarto nivel, experiencia mínima de dos años y hasta dos cargas familiares.
Fases del proceso de selección
El reclutamiento contempla varias etapas, entre ellas:
- Pruebas académicas
- Evaluaciones psicológicas
- Pruebas físicas
- Exámenes médicos y toxicológicos
- Entrevista personal
- Verificación de requisitos y méritos
Las autoridades señalaron que los costos de las evaluaciones médicas deberán ser asumidos por los postulantes.
Áreas profesionales requeridas
Para el nivel Directivo se requieren perfiles en salud, área jurídica, técnica y administrativa. En el nivel Técnico Operativo, la convocatoria incluye áreas como jurídica, administrativa-financiera, tecnología, ingenierías, infraestructura, seguridad ciudadana, criminalística, salud y comunicación.
La institución indicó que el proceso se realizará exclusivamente a través de canales oficiales y advirtió que no existen intermediarios ni cobros indebidos, en el marco de una política de transparencia en la selección de nuevos servidores policiales.