Narcolanchas interceptadas en alta mar: ¿cómo fue el operativo a 180 millas de Manta?

Seis ecuatorianos fueron aprehendidos en una operación marítima que permitió incautar tres embarcaciones en el Pacífico

El Bloque de Seguridad ejecutó una operación contra el narcotráfico en alta mar y logró interceptar tres narcolanchas a 180 millas náuticas al oeste de Manta. En el operativo participaron unidades de la Armada del Ecuador, con apoyo de la Policía Nacional, en una acción enfocada en desarticular rutas del tráfico internacional de drogas.

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Durante la intervención, seis ciudadanos ecuatorianos fueron aprehendidos en las embarcaciones, que eran utilizadas presuntamente para el transporte de sustancias ilícitas. Las autoridades identificaron que al menos dos de las lanchas contaban con compartimentos ocultos tipo doble fondo, una modalidad común en redes criminales.

Las unidades navales lograron ubicar las embarcaciones tras labores de control y vigilancia marítima en una zona considerada estratégica para el narcotráfico. El operativo se desarrolló en aguas del océano Pacífico, donde organizaciones criminales suelen movilizar cargamentos ilegales hacia rutas internacionales.

¡BLOQUE DE SEGURIDAD INTERCEPTA TRES NARCOLANCHAS EN ALTA MAR Y GOLPEA AL NARCOTRÁFICO! 🚨🚨



Seis ciudadanos fueron aprehendidos a 180 millas al oeste de Manta en una operación contra estructuras criminales.



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Como resultado de la operación, se incautaron tres embarcaciones que quedaron bajo custodia de las autoridades. Los seis aprehendidos fueron trasladados hasta Manta, donde se iniciaron los procedimientos legales correspondientes bajo la normativa vigente.

El Bloque de Seguridad informó que la intervención permitió identificar mecanismos de ocultamiento en las lanchas, lo que refuerza las hipótesis sobre su uso en actividades ilícitas. “Dos de ellas tenían compartimentos ocultos tipo doble fondo para el transporte de sustancias ilícitas”, detalla el reporte oficial.

Las acciones se enmarcan en una estrategia sostenida de control marítimo que busca reducir el uso de rutas oceánicas para el tráfico de drogas. Estas operaciones combinan vigilancia, inteligencia y despliegue coordinado entre distintas instituciones del Estado.

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