Toques de queda, masacre, inseguridad

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Recordemos que el uso y abuso del toque de queda -TdQ- en América Latina se dio en países como Chile en la dictadura de Pinochet, en la Nicaragua del tirano Somoza y hoy de Ortega, en Perú durante el período represivo de Fujimori- Montesinos.

En Ecuador se aplicó por ciertos gobiernos, en general, en momentos de convulsión social como el 2 y 3 de junio de 1959 en el primer gobierno socialcristiano, con los gobiernos velasquistas por movilizaciones estudiantiles y populares, por la dictadura militar de 1963 y ahora con el gobierno de Noboa por la lucha contra el narcotráfico y los GDO.

Estados de excepción y seguridad en Ecuador

En enero de 2024, después de la ‘toma’ de canal 10 de TV en Guayaquil, la fuga de alias Fito y de las masacres carcelarias, el gobierno Noboa alarmado decretó, con apoyo del Cosepe, el Conflicto Armado Interno- CAI- que ordenaba a la fuerza pública neutralizar a los grupos criminales, a través de la mano dura de la militarización y la declaración de estados de excepción para recuperar el control del orden público.

También identificó a 22 bandas de delincuentes a los que además calificó de “grupos terroristas” (¡Porque atentaban contra la soberanía y la integridad territorial del Estado!). Coincidimos con la CC: no hay en el país conflicto bélico, pero tampoco una política pública de seguridad ciudadana ni una estrategia para enfrentar los problemas de la inseguridad; priman la improvisación e inexperiencia. Desde el Ejecutivo solo sobresalen la represión y la securitización.

Resultados del toque de queda en cifras oficiales

Posteriormente, el Gobierno como consecuencia de los tratados de cooperación suscritos y el incremento de la violencia provocada por el narcotráfico y la delincuencia común ha impulsado, desde 2022 hasta hoy, un total 10 TdQ. ¿Cuál es su nivel de efectividad? Según las cifras oficiales, el TdQ de marzo 2026 redujo en 77 % los homicidios en la madrugada, pero también mejoró la aprobación de Noboa y las alcaldías ya registran preferencias para el proceso electoral adelantado.

La evaluación gubernamental es equivocada; no tiene en cuenta las causas de fondo del fenómeno criminal sino solo sus manifestaciones epidérmicas. Las estadísticas delictivas deben leerse entre el mediano y largo plazo para objetivar sus impactos.