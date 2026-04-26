Toques de queda, masacre, inseguridad
El uso del toque de queda en Ecuador vuelve al debate tras su aplicación en estados de excepción. Persisten dudas sobre su efectividad real
Recordemos que el uso y abuso del toque de queda -TdQ- en América Latina se dio en países como Chile en la dictadura de Pinochet, en la Nicaragua del tirano Somoza y hoy de Ortega, en Perú durante el período represivo de Fujimori- Montesinos.
En Ecuador se aplicó por ciertos gobiernos, en general, en momentos de convulsión social como el 2 y 3 de junio de 1959 en el primer gobierno socialcristiano, con los gobiernos velasquistas por movilizaciones estudiantiles y populares, por la dictadura militar de 1963 y ahora con el gobierno de Noboa por la lucha contra el narcotráfico y los GDO.
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Lina Zambrano
Estados de excepción y seguridad en Ecuador
En enero de 2024, después de la ‘toma’ de canal 10 de TV en Guayaquil, la fuga de alias Fito y de las masacres carcelarias, el gobierno Noboa alarmado decretó, con apoyo del Cosepe, el Conflicto Armado Interno- CAI- que ordenaba a la fuerza pública neutralizar a los grupos criminales, a través de la mano dura de la militarización y la declaración de estados de excepción para recuperar el control del orden público.
También identificó a 22 bandas de delincuentes a los que además calificó de “grupos terroristas” (¡Porque atentaban contra la soberanía y la integridad territorial del Estado!). Coincidimos con la CC: no hay en el país conflicto bélico, pero tampoco una política pública de seguridad ciudadana ni una estrategia para enfrentar los problemas de la inseguridad; priman la improvisación e inexperiencia. Desde el Ejecutivo solo sobresalen la represión y la securitización.
Resultados del toque de queda en cifras oficiales
Posteriormente, el Gobierno como consecuencia de los tratados de cooperación suscritos y el incremento de la violencia provocada por el narcotráfico y la delincuencia común ha impulsado, desde 2022 hasta hoy, un total 10 TdQ. ¿Cuál es su nivel de efectividad? Según las cifras oficiales, el TdQ de marzo 2026 redujo en 77 % los homicidios en la madrugada, pero también mejoró la aprobación de Noboa y las alcaldías ya registran preferencias para el proceso electoral adelantado.
La evaluación gubernamental es equivocada; no tiene en cuenta las causas de fondo del fenómeno criminal sino solo sus manifestaciones epidérmicas. Las estadísticas delictivas deben leerse entre el mediano y largo plazo para objetivar sus impactos.