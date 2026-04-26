Lo que hay detrás de la acumulación de residuos que preocupa al Gobierno en Manta

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber COE Nacional activó medidas el 26 de abril por acumulación de basura en Manta.





Gobierno exige al Municipio de Manta retomar recolección inmediata por riesgo sanitario.





Acumulación de residuos en Manabí activa monitoreo estatal para prevenir crisis ambiental.





La acumulación de residuos sólidos en el cantón Manta llevó al Gobierno a activar medidas inmediatas ante los riesgos sanitarios y ambientales que representa la falta de recolección regular de basura en varios sectores de la ciudad.

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La situación fue analizada el sábado 25 de abril durante una sesión virtual del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que evaluó informes técnicos de distintas entidades estatales.

Tras el análisis, el COE dispuso que Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Manta ejecute de manera inmediata la recolección de los residuos acumulados, al tratarse de una competencia directa del cabildo.

La resolución enfatiza que la falta de atención al sistema de manejo de desechos podría derivar en impactos negativos para la salud pública, el ambiente y la seguridad ciudadana, especialmente en una ciudad con alta densidad poblacional y actividad comercial.

Fortalecer el sistema de gestión de residuos

Además de la recolección urgente, el COE instó a las autoridades cantonales a fortalecer el sistema de gestión integral de residuos sólidos, con el objetivo de garantizar continuidad, cobertura y eficiencia en el servicio de limpieza.

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El Gobierno busca prevenir escenarios de riesgo sanitario y ambiental, considerando que la acumulación prolongada de desechos puede favorecer la proliferación de vectores y generar afectaciones a la calidad de vida de la población.

La falta de recolección de basura ha generado una mala imagen en varios puntos de MantaCORTESÍA

Coordinación interinstitucional y activación del COE Cantonal

Como parte de las medidas adoptadas, se dispuso que el Municipio active mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel local, incluido el funcionamiento del COE Cantonal de Manta, para atender de forma integral la situación.

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Los informes evaluados por el COE Nacional provinieron del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud Pública, la Gobernación de Manabí y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que coincidieron en la necesidad de una respuesta inmediata.

La intervención se da en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el estado de la limpieza urbana y sus posibles consecuencias, lo que ha convertido el manejo de los desechos en un punto crítico de la coyuntura local.