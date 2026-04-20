Colapso de alcantarilla obliga al cierre de la vía Alóag-Santo Domingo

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La carretera Alóag-Santo Domingo, una de las principales arterias que conecta la Sierra con la Costa ecuatoriana, fue cerrada este lunes a la altura del kilómetro 87, en el sector del peaje de Alluriquín. El cierre se produjo como medida preventiva tras el colapso de una alcantarilla registrado en el kilómetro 83, según informó el sistema de emergencias ECU 911.

La entidad articuló la atención con unidades de primera respuesta desplegadas en la zona afectada. Técnicos especializados realizaron inspecciones por debajo de la calzada para constatar los daños ocasionados por las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas.

Trabajos de reparación y vías alternas

La Prefectura de Santo Domingo movilizó maquinaria al sitio para ejecutar trabajos de reparación. Según las autoridades, se prevé el cambio del ármico y la habilitación del paso vehicular en el transcurso del día, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Mientras tanto, la vía permanece cerrada por precaución y se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para movilizarse. El tramo correspondiente a la provincia de Pichincha, hasta el sector de Unión del Toachi, se mantiene habilitado, lo que permite cierta conectividad parcial.

Deslizamientos y afectaciones anteriores

La vía Alóag-Santo Domingo es conocida por su alta vulnerabilidad a deslizamientos y emergencias relacionadas con la humedad y las lluvias constantes. El pasado 17 de abril, la carretera fue cerrada tras varios deslaves que afectaron a un bus de transporte de pasajeros, dejando dos personas heridas.

De acuerdo con información del ECU 911, en esa ocasión los deslizamientos ocurrieron en los kilómetros 54, 26 y 22, provocando la interrupción total de la circulación. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de mantener medidas de prevención y monitoreo constante en esta arteria vial estratégica para el país.

Actualmente, personal técnico y unidades de emergencia continúan desplegados en el área afectada, evaluando los daños y ejecutando trabajos para controlar la situación. Hasta el momento, las autoridades no han informado un tiempo estimado para la reapertura definitiva de la vía, por lo que se mantiene la recomendación de circular con precaución y atender las disposiciones oficiales.