Fuerte accidente en la vía a la costa: 11 heridos tras choque de bus interprovincial y camión

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un accidente entre un bus interprovincial y un camión se registró en Cerecita, en la vía a la costa, este domingo 19 de abril.

Once personas resultaron heridos en el accidente; dos de ellas fueron trasladadas a casas de salud.

A causa del accidente en el kilómetro 89 de la vía a la costa se registraron extensos atolladeros.

Un accidente de tránsito se registró en el sector Cerecita, en la vía a la costa, la mañana de este domingo 19 de abril. Producto de este siniestro, once personas resultaron heridas.

La alerta ciudadana llegó al sistema integrado de seguridad ECU911 a las 08:47 de este domingo 19. El accidente ocurrió en el kilómetro 89 de la vía a la costa, cerca a la iglesia de Cerecita y a una estación de servicio.

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A la zona del siniestro fueron desplegadas entidades como la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó al sitio con dos unidades de rescate, cuatro ambulancias y una unidad de combate.

Accidente de tránsito en Cerecita: Dos personas fueron trasladadas a hospitales

Según la CTE, el siniestro involucró a dos vehículos: un bus de transporte interprovincial y un camión que terminó volcado sobre la calzada.

El ECU911 indicó que once personas resultaron heridas producto del accidente. Los bomberos señalaron que dos de ellos fueron trasladados a casas de salud.

A través de las cámaras de videovigilancia del ECU911 se evidenció cómo el tránsito comenzaba a complicarse en ese tramo de la vía a la costa, con largas filas de vehículos formándose a causa del accidente.