Netanyahu promete "medidas severas" por ataque a estatua de Jesús en Líbano

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Soldado israelí dañó estatua de Jesús en Debel, sur del Líbano, hecho confirmado este lunes.



Ejército de Israel abrió investigación penal tras difusión de video viral del ataque religioso.





Incidente ocurrió en zona cristiana fronteriza y generó condenas oficiales y sanciones anunciadas.





El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes 20 de abril que se aplicarán “medidas severas” contra un soldado que fue grabado mientras golpeaba con un mazo una estatua de Jesús en el sur del Líbano.

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El video, cuya autenticidad fue confirmada por el Ejército israelí, se difundió ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a un militar golpeando la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, que termina cayendo de la cruz.

“Me sentí conmocionado y entristecido al enterarme de que un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) dañó un símbolo religioso católico en el sur del Líbano”, escribió Netanyahu en la red social X.

“Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y adoptarán medidas disciplinarias severas contra el responsable”, agregó. Horas antes, el Ejército israelí había confirmado la veracidad de las imágenes.

Incidente ocurrió en zona cristiana fronteriza y generó condenas oficiales y sanciones anunciadas.Cortesía

La estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel. El ayuntamiento de Debel indicó a la AFP que la estatua está ubicada en el pueblo, aunque no pudo confirmar si resultó dañada.

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El Ejército israelí reconoció en X que se trata de un incidente de “suma gravedad” y señaló que “la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus tropas”.

Asimismo, las Fuerzas Armadas adelantaron que “se tomarán medidas apropiadas contra todos los involucrados” y aseguraron que trabajan con la comunidad local para “restaurar la estatua a su lugar”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, también condenó el hecho, al que calificó como “vergonzoso y deshonroso”. “Confío en que se adoptarán las necesarias medidas severas contra quien haya cometido este acto repugnante”, publicó en X.