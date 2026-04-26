Balacera en barbería deja un muerto y desata el miedo en Palmar

Publicado por Joffre Lino Creado: Actualizado:

La violencia volvió a golpear con fuerza a la comuna Palmar, en el cantón Santa Elena, la noche de este sábado 25 de abril. Un hombre fue asesinado a tiros dentro de una barbería ubicada en una zona céntrica, en un hecho que ha causado conmoción y temor entre los habitantes de este puerto pesquero.

Según relataron testigos, la víctima se encontraba en el interior del local cuando fue sorprendida por sujetos armados que ingresaron de manera repentina. Sin intercambiar palabras, los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones.

Al menos cinco detonaciones se escucharon, desatando el pánico entre quienes estaban en el lugar, algunos de los cuales intentaron ponerse a salvo lanzándose al piso o refugiándose en espacios reducidos.

El estruendo de los disparos rompió la tranquilidad de la noche y alertó a moradores y comerciantes de los alrededores. En cuestión de segundos, la barbería pasó de ser un sitio cotidiano a escenario de un crimen violento, mientras los gritos de desesperación y confusión se apoderaban del ambiente.

Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron a bordo de una motocicleta, aprovechando el desconcierto generalizado. Testigos indicaron que los sujetos actuaron con rapidez y precisión, lo que dificulta su identificación inmediata. No se descarta que el crimen haya sido premeditado.

Minutos después, personal de la Policía Nacional llegó al lugar, acordonó la escena del crimen e inició las primeras diligencias investigativas. Agentes de Criminalística levantaron indicios balísticos y recabaron versiones de los presentes, mientras el cuerpo de la víctima permanecía en el interior del establecimiento a la espera del procedimiento legal correspondiente.

La presencia policial no impidió que decenas de curiosos se concentraran en los exteriores del local, en medio de la consternación colectiva. “Es Jordy el fallecido, no merecía morir así. Esperamos que se encuentre a los responsables”, dijo un conocido del difunto.

La policía acudió a la escena del crimen para investigar el hechoJOFFRE LINO

Dos crímenes en menos de una semana

Este nuevo hecho violento se produce en un contexto alarmante para la comuna Palmar. Apenas el pasado martes, en la playa de este mismo sector, fue asesinado Ronald Gómez, de 47 años, lo que ha encendido las alertas entre los moradores, quienes aseguran vivir con creciente inseguridad.

Ante esta seguidilla de crímenes, los habitantes exigen a las autoridades un refuerzo urgente de los operativos de control y mayor presencia policial permanente. La ciudadanía teme que la violencia continúe escalando si no se adoptan medidas contundentes que devuelvan la tranquilidad a esta comunidad peninsular.