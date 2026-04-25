Chulluype y San Pablo dan ejemplo en minga ambiental de limpieza de playas

Publicado por Joffre Lino Creado: Actualizado:

La mañana de este sábado 25 de abril, la provincia de Santa Elena se sumó a la minga mundial por el ambiente con una destacada jornada de limpieza en las playas de los balnearios Chulluype y San Pablo.

Desde tempranas horas, residentes, turistas, voluntarios y autoridades locales se congregaron en la franja costera con un objetivo común: recuperar estos espacios naturales y generar conciencia sobre la importancia de su conservación.

La actividad estuvo marcada por un ambiente de cooperación y responsabilidad colectiva. Familias enteras, jóvenes y trabajadores del sector turístico recorrieron varios tramos de playa recogiendo plásticos, botellas, envolturas y otros residuos que afectan tanto al paisaje como a la biodiversidad marina.

Durante la jornada se destacó la importancia de preservar estos balnearios, no solo por su valor ecológico, sino también por su impacto en la economía local. La pesca artesanal, el turismo y otras actividades dependen directamente de un entorno limpio y saludable, por lo que mantener las playas libres de contaminación se convierte en una tarea compartida.

“Esto más que una minga de limpieza es un llamado a la conciencia colectiva para proteger los balnearios. Esto debe tener eco porque tenemos que cuidar el planeta”, expresó Luz Recalde, una visitante que decidió sumarse voluntariamente a la actividad.

En esta primera fase del trabajo se lograron recolectar 870 libras de basura, una cifra significativa que refleja tanto la magnitud del problema como el esfuerzo conjunto de quienes participaron. Los organizadores destacaron que estos desechos, de no haber sido retirados, habrían terminado en el océano, afectando la fauna marina y la calidad del agua.

“Todos debemos colaborar. Si venimos a disfrutar de la playa, no debemos ensuciarla. Al retirarnos, hay que recoger la basura y depositarla en los lugares adecuados”, señaló Alberto Yagual, quien también formó parte de la jornada.

Los voluntarios recorrieron las playas para dejarlas completamente limpias de basuraJOFFRE LINO

Se replicarán mingas



La iniciativa fue impulsada por la Prefectura de Santa Elena en coordinación con la Cámara de Acuacultura, entidades que facilitaron la logística, herramientas y coordinación necesarias para el desarrollo de la actividad. Además, se anunció que este tipo de mingas se replicarán en otros puntos de la provincia, como parte de una estrategia continua de cuidado ambiental.

El prefecto José Daniel Villao resaltó la participación ciudadana y reiteró el compromiso institucional de seguir promoviendo acciones que contribuyan a la protección del entorno. “Estamos muy contentos por el respaldo de los ciudadanos. Este tipo de actividades continuarán en otros sectores para seguir fortaleciendo la cultura ambiental en nuestra provincia”, concluyó.