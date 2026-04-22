Macrorrueda en Guayaquil apunta a generar más de 3 millones de dólares en ventas

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Negocios en marcha: La macrorrueda proyecta más de 3 millones de dólares en ventas, superando los 2 millones de dólares alcanzados en la edición anterior.

Conexiones estratégicas: Se realizaron más de 1.500 citas de negocios y espacios de networking para vincular a grandes empresas con emprendedores.

Oportunidad exportadora: El evento impulsa productos ecuatorianos con potencial internacional, destacando la importancia de certificaciones y valor agregado.

En Guayaquil, el movimiento comercial tomó impulso con una nueva edición de la Macrorrueda de Negocios, organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil, considerada una de las más grande del país y que este año aspira a superar los 3 millones de dólares en intenciones de venta. El evento se desarrolló el miércoles 22 de abril de 2026, en el hotel Hilton Colon.

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Más de 100 grandes empresas y marcas participaron en busca de proveedores, productos y servicios, mientras miles de emprendedores llegaron con la expectativa de concretar alianzas. La dinámica fue clara: conectar oferta con demanda. Un “cupido comercial”, como lo definieron sus organizadores, que busca acelerar acuerdos y abrir nuevas oportunidades, dijo a Diario EXPRESO Miguel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).

Durante la jornada se desarrollaron alrededor de 1.500 citas de negocios previamente coordinadas, además de espacios de “speed networking”, diseñados para que empresarios y emprendedores identifiquen potenciales clientes, socios e inversionistas en pocos minutos.

Las citas de negocios que se dieron en la Macrorrueda en Guayaquil.MIGUEL CANALES

La feria también incluyó conferencias sobre tendencias empresariales y exportación, así como decenas de stands donde se exhibieron productos innovadores. Se estimó la asistencia de más de 2.000 personas interesadas en conocer novedades y generar contactos.

Aunque no hay una cifra exacta de cierre, el antecedente del año pasado marca la referencia: más de 2 millones de dólares en ventas en una edición más pequeña. Este 2026, con una mayor participación, la meta es superar ese monto y acercarse a los 3 millones. Sin embargo, los organizadores recalcan que el verdadero valor está en las relaciones comerciales que continúan generando negocios a largo plazo.

Los emprendedores con productos nuevos

Entre los protagonistas estuvieron los emprendedores. Milagro Jiménez presentó su “miel de ají”, un producto innovador que imita la textura y apariencia de la miel tradicional, pero elaborado a base de ají criollo. Su propuesta ya llega a tiendas en varias ciudades e incluso a restaurantes.

También destacó Isamar Parrales, con productos derivados de cacao de más de 100 años de cultivo, y Katia Mendoza, quien impulsa una bebida natural a base de mate, enfocada en el bienestar y consumo saludable.

La guía para llegar a mercados internacionales

Las charlas reforzaron el enfoque hacia mercados internacionales. Expertos señalaron que productos ecuatorianos como cacao fino de aroma, frutas exóticas y superalimentos tienen alta demanda global, siempre que cumplan con estándares de calidad, sostenibilidad y certificaciones.

El mensaje fue claro: exportar no es exclusivo de grandes empresas. Con preparación, estrategia y conocimiento del mercado, los emprendedores también pueden competir y posicionar sus productos en el exterior.

Así, la Macrorrueda no solo deja cifras, sino conexiones que pueden transformarse en negocios sostenibles en el tiempo.