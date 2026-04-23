Combate: Contra todo pronóstico, el reality de competencia vuelve

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Contra todo pronóstico, Combate vuelve a la pantalla de RTS. La nueva temporada se estrenará el 27 de abril, marcando el regreso de Carlos José Matamoros y Emiliana Valdez, quien atraviesa un momento especial: está embarazada y en septiembre debutará como madre.

El reality llega con ajustes. A partir de ahora se emitirá a las 19:00. Uno de los cambios más notorios es la eliminación de los directores técnicos: el liderazgo recaerá en los capitanes de equipo.

Doménica Martínez estará al frente del equipo Naranja, mientras que Rafael Valdez liderará al Azul.

Esta reestructuración responde a una reorganización de contenidos del canal, según la directora, Jennifer Nájera, que incluirá nuevas producciones, entre ellas una telenovela que complementará la franja.

Aunque desde la producción se insiste en que la pausa de inicios de año fue parte de una planificación habitual, lo cierto es que el regreso se extendió más de lo esperado, lo que generó rumores sobre una posible salida definitiva del programa.

En cuanto a los nuevos rostros, la selección también dio un giro: se realizó un casting virtual en TikTok. “Entre 800 y 900 aspirantes participaron en esta modalidad, de los cuales solo seis lograron un lugar en la competencia”, añade la directora. Un formato que, además, reduce costos frente a audiciones presenciales.

Con el nombre Máxima revancha, esta temporada introduce un sistema por series a lo largo del año. Cada etapa tendrá sus propios ganadores, pero los equipos podrán volver a enfrentarse más adelante, acumulando resultados rumbo a una final en diciembre.

Combate es un programa de competencia televisiva que combina retos físicos, habilidades estratégicas y dinámicas de entretenimiento. Lleva 15 años al aire.