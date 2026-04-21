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Denisse Molina: Lisboa, el nuevo destino de la comunicadora y su familia

El cambio responde a temas logísticos y a la educación de sus hijos. Antes vivió en Tailandia y en Madeira, una hermosa isla en Portugal

Denisse Molina con su esposo e hijos.

Denisse Molina con su esposo e hijos.Instagram

Ingrid Balseca
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Ingrid Balseca

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En 2022, Denisse Molina decidió dejar Ecuador y desde entonces ha residido en Tailandia y luego en Madeira, Portugal. Ahora se prepara para una nueva mudanza hacia Cascais, una elegante localidad ubicada a 25-30 kilómetros al oeste de Lisboa, conocida como la Riviera portuguesa y antiguo refugio de la realeza.

La comunicadora explicó que la decisión responde, principalmente, a temas logísticos y familiares. “Ahí está el colegio donde van mis hijos, Bruno y Amelia. Nos mudamos también por la logística. 

Vivimos en Madeira, estamos más cerca del continente africano que del europeo. Cada vez que tenemos que viajar por trabajo se vuelve complicado, pues cancelan mucho los vuelos”, agregó.

Un aeropuerto peligroso

Ella también se refirió a las dificultades operativas del aeropuerto de la isla. “Madeira es reconocido como uno de los aeropuertos más complejos para aterrizar. No sé si es por el cambio climático, pero hay muchos vientos. 

Para tomar un vuelo internacional debemos salir con dos días de anticipación. Si se cancela, tenemos ese margen para reprogramar. Se pierde mucho tiempo”.

Destacó el avance académico de su hija (fruto de su matrimonio con Alexandre Falconí), quien fue aceptada en una de las instituciones educativas más exigentes de Europa, reconocida a nivel internacional y con proyección hacia importantes universidades.

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