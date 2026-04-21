Juan Carlos Aizprúa: “Soy todo para él”

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El presentador de noticias Juan Carlos Aizprúa atraviesa un momento complejo debido al estado de salud de su mascota, Coco, quien ha presentado complicaciones en las últimas semanas.

“Han sido tres semanas difíciles con Coco y sus quistes que, a diferencia de otras veces, nos asustaron mucho; pero vamos bien”, expresó el comunicador de Ecuavisa.

Añadió que, desde que lo adoptó en septiembre de 2020, el animal de compañía ha sido sometido a cuatro cirugías para extirpar al menos 15 lipomas.

El episodio más reciente ocurrió cuando tuvo que trasladarlo de emergencia a una veterinaria durante la madrugada, una experiencia que describió como emocionalmente exigente.

"Nos sentimos frágiles y vulnerables"

“Fueron varias horas en las que nos sentimos frágiles y vulnerables. Escucharlo quejarse, ver su mirada triste y cómo buscaba refugio en mi regazo me confirmó que soy todo para él”, relató.

Aizprúa reconoció que, aunque no se considera el mejor dueño, procura brindarle los cuidados necesarios para garantizarle una vejez tranquila. “A diferencia de mí, él sí confía en la gente”, comentó.

A través de sus redes sociales, Coco recibió muestras de apoyo. Entre ellas, la de Carla Sala, quien escribió: “Se va a mejorar su bebito. Que Dios me los bendiga siempre. Lo admiro, respeto y quiero mucho”. La presentadora de RTS es conocida por su defensa de los animales.

Coco es un perrito adulto, mestizo, de color cenizo, que adoptó gracias a una amiga que rescata animales.