Nació en Misiones y defiende a la selección de Argentina en el Mundial Femenino que actualmente se disputa en Nueva Zelanda, pero más allá que por su juego, Yamila Rodríguez (25 años) se encuentra en el ojo de una tormenta que se generó por idolatrar a Cristiano Ronaldo y no a Lionel Messi.

La delantera goleadora con el equipo femenino de Boca Juniors y quien supo estar entre las 20 mejores jugadoras del mundo en 2022, es actualmente criticada en redes sociales.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club Huracán de la capital misionera y, siempre que puede, recuerda sus raíces. En 2016, con apenas 18 años, llegó a Boca, el club de sus amores. Luego de dos años allí, fue a probar suerte al Santa Teresa de España, donde permaneció apenas seis meses y regresó al Xeneize.

En su segundo ciclo en Boca, Yamila fue dando grandes pasos que la llevaron a entrar en la historia del club. En marzo del 2019, por ejemplo, Las Gladiadoras jugaron su primer partido oficial en La Bombonera y fue ella la que marcó el primer gol de una mujer en el Alberto J. Armando. Luego, hizo el cuarto en el 5-0 sobre Lanús y lo festejó colgada del alambrado, toda una celebración icónica en el club de la Ribera.

A la selección nacional llegó a la Sub-20. Hoy es una de las grandes figuras que tiene la Selección argentina absoluta de mujeres. Sus goles y grandes actuaciones en la Copa América 2022 le permitieron al conjunto nacional lograr el tan ansiado boleto al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y la delantera está entre las citadas por el entrenador Germán Portanova para la cita en Oceanía.

Tras quedar fuera de la lista en el último corte antes del Mundial de Francia 2019, la exdelantera de Boca Juniors, que ahora brilla en el Palmeiras de Brasil, está por una revancha personal en 2023. Ingresó 15 minutos en la derrota 1-0 ante Italia por la primera fecha del Grupo G.

SE REVIVE LA POLÉMICA

Los argentinos siempre tratando de imponer a Messi sobre Cristiano, y quisieron hacer lo mismo con la jugadora argentina Yamila Rodríguez (@YamiiRoddriguez) pero ella tiene bien firmes sus convicciones y les dejó claro, que ella prefiere a Cristiano Ronaldo porqué es su ídolo.👏 pic.twitter.com/WsTYSnfqp3 — Blue (@BlueboyCR7) July 26, 2023

En una entrevista con la FIFA, a Yamila le consultaron por qué se tatuó a Cristiano Ronaldo y no a Lionel Messi. Antes, explicó su tatuaje de Maradona: "Por lo que él dio por la Selección. Fue más por una admiración a él y respeto como futbolista".

Luego, llegó el turno de explicar el rostro de CR7 que tiene inmortalizado en su pierna izquierda: "¿Por qué Cristiano y no Messi? Es la pregunta que siempre me hacen todos. Lo aprecio muchísimo como persona y jugador. Se inspira y se supera día a día. Es mi ídolo y punto. Aprendí muchísimas cosas de él, buenas y malas", sentenció.

Por último, Yamila lanzó una polémica frase, ya que dejó afuera a Leo Messi de, a su parecer, el top 2 de mejores futbolistas de la historia: "Justo tengo a los dos mejores del mundo en la pierna izquierda", cerró. Esto generó una ola de críticas en redes sociales, ya que no considera a La Pulga en el mismo nivel que Maradona y Ronaldo. Para colmo, también la apuntaron por seguir en Instagram a CR7 y no a Messi.

País de mierda. Te quieren elegir hasta los ídolos. De donde salieron? Cada uno admira a quien quiere! Todo mi apoyo para Yamila Rodríguez cuyo único delito es amar a @Cristiano

No des explicaciones Yamila!

Sos libre. Solo Tenes que jugar bien y ser honesta. Que se pudran! — Martin Liberman (@libermanmartin) July 25, 2023

ODIO Y ACOSO

El Mundial de Nueva Zelanda y Australia revivió su preferencia por CR7, algo que la han hecho viral y recibir mensajes y críticas de todos lados.

"Por favor, basta; no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes, sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor", escribió la jugadora del Palmeiras en sus cuentas de Instagram y Twitter.

"Jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, si no que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido", continuó la misionera, que tiene tatuados a Maradona y Cristiano Ronaldo en su pierna izquierda.

"No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele", cerró su posteo la exfutbolista de Boca, de 25 años, en Auckland.