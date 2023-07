Wimbledon: Alcaraz-Medvedev y Sinner-Djokovic, definidas las semifinales

El cuadro de semifinales del torneo de Wimbledon está definido. El español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev completaron la llave de ‘semis’ que faltaba y a la que se suman al italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, quienes clasificaron el pasado martes.

El futbolista más veterano jugará en la segunda división portuguesa a los 56 años Leer más

En el duelo de talentos contemporáneos ante Holger Rune, Alcaraz triunfó en cuartos de final con solvencia (7-6 (3), 6-4 y 6-4) y disputará mañana sus primeras semifinales en Wimbledon contra el ruso Daniil Medvedev.

“Es algo increíble, siempre lo ha sido hacer un buen resultado aquí. Es un torneo tan bonito, es un sueño jugar unas semifinales aquí. He jugado a un gran nivel, no esperaba estar a un nivel tan alto en esta superficie. Es una locura”, destacó el murciano de 20 años.

“Estaba muy nervioso al jugar unos cuartos de final en Wimbledon. Jugar contra Rune, de mi edad, es difícil. Lo he dicho muchas veces, cuando saltas a la cancha no hay amigos. Tienes que estar concentrado y lo he hecho”, añadió el número uno del torneo sobre hierba.

LEA TAMBIÉN: Jhonatan Narváez: "De no ser ciclista, hubiera sido panadero"

Por otra parte, Medvedev remontó al estadounidense Christopher Eubanks, por 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) y 6-1. El ruso, gracias a que cometió poquísimos errores no forzados -trece en todo el partido-, se sobrepuso a la potencia del americano, que además se benefició del hecho de que, pese a hacer sol durante buena parte del encuentro, se jugó bajo techo.

Barcelona: los goles de la victoria contra Estudiantes de la Plata por Sudamericana Leer más

Esta temporada, el murciano le venció en la final de Indian Wells, dejándose solo cinco juegos. Las semifinales se jugarán en simultáneo este viernes 14 de julio, desde las 07:00 (hora de Ecuador).

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!