Walter Osma, el buen 'volante' de la Mini-Tri

Por estos días, Walter Osma se ha convertido en un integrante más de la delegación de Ecuador. Es más, literalmente es un ‘volante’ adicional que tiene el equipo dirigido por Jimmy Bran.

El hombre, de 58 años, es el encargado de transportar a todos lados a la Mini-Tri durante su participación en el hexagonal final del Sudamericano de Colombia, que se disputa en Bogotá.

Su trabajo con el elenco nacional empezó el pasado 29 de enero, cuando los recogió en el aeropuerto internacional El Dorado, y se extenderá hasta el 13 de este mes, un día después del término del torneo juvenil de la Conmebol.

“Es un lujo para mí ser el encargado de trasladar a los actuales campeones del Sub-20. Llevo 25 años trabajando como conductor de bus de turismo y es la primera vez que me toca llevar a una selección nacional”, comentó el bogotano.

Osma, quien conduce un bus marca Mercedes Benz Paradiso 1200, de 2022, con capacidad para 44 personas y que tiene un costo de 800 millones de pesos (alrededor de 170 mil dólares), aseguró que antes de saber que iba a ser el encargado de transportar a la Mini-Tri, se descargó música variada, principalmente del género salsa y reguetón, que guardó en una memoria USB.

“Como son chicos de veinte años o menos, la música de las décadas de los 70 u 80 no les iba a gustar (risas). Así que le pedí a un sobrino que me busque las canciones actuales, de esas que escuchan los jóvenes de ahora”.

Pese a que se alistó con todo el repertorio para atender a los jugadores ecuatorianos, hasta ahora no le ha dado ‘play’ a la música, ya que los chicos de la Tri se suben al bus con sus propios parlantes. “Ahí tengo lista la música, para cuando me la pidan. Ellos (jugadores), desde el primer día, han ido escuchando en sus parlantes sus propios temas”.

Osma acotó que aunque no lleva muchos días trabajando con la Mini-Tri, ya se ha hecho ‘pana’ de varios futbolistas, pero con el que más acercamiento ha tenido es con el goleador Justin Cuero.

“Todos los chicos son muy amables, educados. Siempre me saludan y se despiden cordialmente. Con Cuero he podido conversar un poco más y hasta me prometió la camiseta, al final del torneo”, reveló sonriendo.

La afinidad que ha tenido con el grupo nacional lo ha hecho sentirse como un ecuatoriano más. Por ello afirmó que en este hexagonal final apoyará a Ecuador, excepto cuando le toque jugar ante Colombia, el lunes 6 de febrero, en el estadio El Campín.

“Espero que estos chicos puedan clasificar al Mundial, les ganen a Uruguay (este viernes 3 de febreroi), Venezuela y Paraguay. Pero cuando les toque jugar con mi país, que sea un empate (risas)”.

Ecuador mide a Uruguay

La selección ecuatoriana sub-20 busca su primera victoria en el hexagonal. cortesía

El partido de este viernes 3 de febrero (15:00) entre Ecuador y Uruguay, en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, será crucial para la Mini-Tri.

El combinado nacional, actual campeón de este torneo, necesita sacar un buen resultado ante la Celeste, en el afán de llegar al Mundial de Indonesia.