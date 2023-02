Sin alternativas en la zaga de la Mini-Tri

Los errores defensivos de la primera fase han perseguido a Ecuador hasta Bogotá, donde se disputa el hexagonal final del Sudamericano sub-20 de Colombia.

Justin Cuero: “No le tenemos miedo a Brasil, en la cancha todos somos iguales” Leer más

El martes 31 de enero, frente a Brasil, las desatenciones en marca le costaron el partido a los dirigidos por Jimmy Bran (cayeron 3-1), que para este torneo solo cuenta con tres zagueros centrales: Garis Mina, Luis Córdova y Davis Bautista.

Para Wagner Rivera, exjugador ecuatoriano, ninguno de los tres defensores le ha brindado las garantías necesarias al elenco nacional. “Pensé que en este Sudamericano iba a ver un mejor nivel, porque hace tiempo Ecuador ha venido creciendo en esta categoría (sub-20), pero con lo que estamos presentando es como haber retrocedido unos veinte años”, dijo Rivera.

El exlateral de Barcelona, Flamengo, entre otros equipos, afirmó que el DT de la Mini-Tri se equivocó en la convocatoria de estos defensores. “He visto todos los partidos de la sub-20 y en todos, Mina y Córdova han estado nerviosos. No tienen buen criterio para salir jugando, el mejorcito es Bautista, pero con 17 años se da muchas ventajas. No creo que en el país no haya mejores centrales”.

Pensé que veríamos un mejor nivel, pero con lo que estamos presentando en el Sudamericano es como haber retrocedido

unos 20 años.

Wagner Rivera, exseleccionado

Por su parte, Juan Carlos Burbano, otro exjugador nacional, espera que para los próximos encuentros se pueda corregir las fallas, no solo en defensa, sino en medio campo también. “Ante Brasil me parece que despertamos tarde. A los defensas y volantes no los veo con soltura, necesitan creer más en sus cualidades”, dijo el ex El Nacional.

La estrategia de la Mini-Tri, aprovechar la altura de Bogotá en el Sudamericano Leer más

Burbano aseguró que el tema de la altura debe ser aprovechado por el elenco nacional para recomponerse.

Pese a que en el primer encuentro se perdió ante la ‘canarinha’, el exvolante aseguró que, en la siguiente fecha, el viernes ante Uruguay, será crucial que los jugadores salgan concentrados. “Hasta ahora he visto errores puntuales en tomas de decisiones, al momento de salir jugando, o al momento de saber si dar un pase corto o un pase largo. Creo que terminamos jugando bien ante Brasil y espero que eso se pueda ver en el siguiente duelo”.

He visto errores puntuales en tomas de decisiones, al salir jugando, o al momento de saber si dar un pase corto o un pase largo.

Juan Carlos Burbano, exseleccionado

Por otro lado, en la primera fecha del hexagonal, la Celeste ganó 1-0 a Colombia, mientras que Venezuela y Paraguay igualaron 1-1. Con esto, Brasil es líder con 3 puntos, le sigue Uruguay con el mismo puntaje, Venezuela y Paraguay con 1; Colombia y Ecuador en la última casilla sin unidades.