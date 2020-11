Vuelta al Ecuador: 781 kilómetros en ‘caballito de acero’

Templando los nervios y puliendo la estrategia, los 103 ciclistas que iniciaron ayer la edición 37 de la Vuelta al Ecuador se preparaban en los alrededores del parque de San Miguel de los Bancos.

Judo, gloria en tiempos de coronavirus Leer más

Con detalle y en conjunto con los mecánicos revisaban que todo se encuentre a punto en las bicicletas con las que recorrerán 781 kilómetros hasta la meta final, el sábado, en el monumento a la Mitad del Mundo.

Byron Guamá, ganador en cuatro ocasiones de la tradicional competencia, charlaba con los integrantes del Team BestPC, con quienes a inicios de noviembre tuvo una destacada actuación en la Vuelta a Guatemala.

El experimentado ciclista dijo no sentirse presionado al ser uno de los favoritos de la prueba y que luchará por obtener la corona, pero que no lo obsesiona igualar los cinco títulos de Pedro Rodríguez, dueño del récord de la Vuelta.

“Lo primero es hacer lo mejor para el equipo y después el tema personal. Quiero seguir sumando títulos y alcanzar un maillot más para la colección”, enfatizó.

Guamá analizó que la clave para ganar la competencia será “correr con mucha cabeza fría” y con el apoyo del equipo que tiene.

Sobre el reconocimiento de la Concentración Deportiva de Pichincha, organizadora de la Vuelta, que le puso su nombre a la tercera etapa, confesó estar emocionado y que "me impulsa a seguir trabajando, mucho más si es en Cayambe, donde entreno a diario".

Prev Next Byron Guamá (Team Best PC) está en búsqueda de su quinto título en la Vuelta al Ecuador. HENRY LAPO / EXPRESO

Los corredores antes de cada etapa estampan su firma. En la jornada inaugural lo hicieron en el parque de San Miguel de los Bancos. HENRY LAPO / EXPRESO

Jorge Montenegro (c), líder del Movistar Team Ecuador, es el actual campeón de la competencia y apunta a revalidar la corona. HENRY LAPO / EXPRESO

La Vuelta al Ecuador cuenta con seis etapas en las que los ciclistas recorrerán 781 kilómetros. HENRY LAPO / EXPRESO

Otro de los corredores a tomar en cuenta en la prueba será Jorge Montenegro, vigente campeón de la Vuelta al Ecuador, quien fue el primero en estampar su firma en el registro de ciclistas.

Su meta es revalidar la corona del año anterior, pero aclaró que no lo toma como una presión. “Estoy listo para dar lo mejor, con buenas sensaciones, en un recorrido que me conozco muy bien y me gusta” manifestó el líder del Movistar Team Ecuador, quien detalló que su estrategia es “ir de menos a más para llegar fuerte a las etapas que me favorecen, que son las de montaña”.

RELACIONADAS Cristian Toro gana la etapa inicial de la Vuelta al Ecuador

Como defensor de la corona tiene claro que “siempre tendré marcas, pero cuento con un equipo fuerte para luchar otro título”.

Montenegro indicó que para seguir consolidando el ciclismo ecuatoriano es importante contar con más competencias como la Vuelta al Ecuador, que tiene aval de la Unión Ciclística Internacional (UCI), “que nos ayuda a mejorar nuestro nivel”.