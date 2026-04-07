EN VIVO Barcelona vs Cruzeiro sigue el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El Barcelona SC afrontará un nuevo reto en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando reciba este martes 7 de abril desde las 19:00 al Cruzeiro, un rival que llega presionado por su irregular presente futbolístico.

El cuadro amarillo, dirigido por el venezolano César Farías, buscará prolongar su buen momento tras superar las fases previas, donde eliminó a Argentinos Juniors y al vigente campeón Botafogo. Además, el reciente triunfo ante Liga de Quito en el torneo local fortaleció la confianza de un equipo que quiere seguir haciendo historia en el certamen continental.

Siga aquí el partido desde las 19:00 del 7 de abril