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EN VIVO Barcelona vs Cruzeiro sigue el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Barcelona SC debuta en la fase de grupos de la Copa Libertadores con la confianza de sus recientes hazañas internacionales

El argentino Darío Benedetto figura del Barcelona SC.

El argentino Darío Benedetto figura del Barcelona SC.Cortesía BSC

Jerson Ruiz
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Jerson Ruiz

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El Barcelona SC afrontará un nuevo reto en la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando reciba este martes 7 de abril desde las 19:00 al Cruzeiro, un rival que llega presionado por su irregular presente futbolístico. 

El cuadro amarillo, dirigido por el venezolano César Farías, buscará prolongar su buen momento tras superar las fases previas, donde eliminó a Argentinos Juniors y al vigente campeón Botafogo. Además, el reciente triunfo ante Liga de Quito en el torneo local fortaleció la confianza de un equipo que quiere seguir haciendo historia en el certamen continental.

Siga aquí el partido desde las 19:00 del 7 de abril

Ambiente de Copa Libertadores 

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