El lateral izquierdo del 'bombillo', Jackson Rodríguez, sufrió una rotura de tibia y peroné en el partido ante Orense por la fecha 2 de LigaPro, jugado en Machala.

TERRIBLE MOMENTO 😱💔 || La entrada que lesiona a Jackson 🥺



Así fue la entrada de Richard Calderón Jackson Rodríguez ❌



El lateral de Emelec 🔵⚡ abandonó la cancha en Ambulancia 🚑🚑pic.twitter.com/0ldAXe7jmM — Ecuagol (@ECUAGOL) March 6, 2023

Gaibor y ‘el nuevo aire’ en Barcelona Leer más

Rodríguez tuvo que ser llevado de emergencia en ambulancia hacia Guayaquil para posteriormente evaluar su estado de salud en un hospital. Este 6 de marzo por la mañana, se decidió que el jugador debía operarse, proceso quirúrgico en el que se encuentra actualmente.

En redes sociales, el club informó que el jugador se encontrará 6 meses fuera de las canchas para su recuperación. Varios de sus compañeros le mostraron apoyo a través de sus redes sociales.

¡En las buenas y en las malas! 💪🏼💙



Algunos compañeros y ex compañeros de #JacksonRodriguez expresaron su solidaridad a través de imágenes y textos.



▶️ Míralo hasta el final pic.twitter.com/wUqUPzvEZQ — Pizarra Sports (@pizarrasportsec) March 6, 2023

La polémica jugada, generó un debate en redes sobre si el jugador que comete la falta, Richard Calderón, debió ser expulsado o no. Para el DT de Orense, Juan Carlos León, su jugador no fue con intención de lesionar a Rodríguez, considera que no era para tarjeta roja.