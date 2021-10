Con tan solo 20 años, la deportista ecuatoriana Anahí Suárez se ha consolidado como una de las mejores velocistas de Sudamérica.

En su palmarés cuenta con una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018) y su estreno en la máxima cita en Tokio, a lo que hay que sumar innumerables preseas alcanzadas en competencias locales e internacionales.

La velocista tricolor tiene una gran proyección y así lo demostró al alcanzar sin problemas los metales dorados en los 100 y 200 metros del Campeonato Sudamericano Sub-23. También sumó una medalla de plata con el equipo ecuatoriano de postas 4x100.

“El atletismo es mi vida”, afirmó la atleta que ha recibido consejos de velocistas como Ángela Tenorio y Álex Quiñónez, a quienes considera como su familia.

Agregó que “estoy muy feliz por estas medallas en mi primera competencia después de los Juegos Olímpicos. Tuve la pérdida de mi bisabuela, que fue quien me crio, he venido trabajando mental y físicamente para estar en las mejores condiciones. Estos triunfos son el fruto del trabajo con el gran equipo que me acompaña”.

Anahí Suárez le da otra medalla de ORO a Ecuador en los 200 m planos del Campeonato Sudamericano de Atletismo U23 en Guayaquil



Grande Anahí, la más veloz del campeonato, ayer se coronó también en 100 m pic.twitter.com/EXQDAuX4LK — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 17, 2021

Sobre su estreno en unos Juegos Olímpicos, como parte del equipo de postas, Anahí dijo que es algo inolvidable. “Tokio fue un momento extraordinario, estar representando al país fue muy especial. Es un impulso más para seguir preparándome para clasificar a París 2024”, detalló la deportista.

También vivió un momento difícil en Tokio por la suspensión de Quiñónez, con quien tiene una gran amistad. “Fue un golpe muy duro al ver que no podía competir. Nos pusimos muy tristes por Álex, lloramos juntos y estuvimos apoyándolo”, detalló.

Anahí sigue alentándolo para que retorne a las pistas y demuestre que puede levantarse de este tropiezo.

Previo al inicio de un nuevo ciclo olímpico, donde buscará el boleto en los 100 y 200 metros, Suárez participará en el Panamericano Junior a desarrollarse en Colombia. Es una de las principales cartas de la delegación tricolor y será la rival a vencer en las pruebas de velocidad.

Con esta competencia cerrará un 2021 que ha sido exitoso, en el que demostró que es la nueva reina de la velocidad.