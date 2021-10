El gol, la máxima alegría en un partido de fútbol, en poco tiempo también tendrá voz femenina. 30 chicas se preparan para ser las primeras narradoras del país, cumpliendo un sueño que en algún momento pensaron que sería imposible de alcanzar.

Infantino y Domínguez preparan con Lasso la final de la Libertadores Leer más

El crecimiento que poco a poco ha tenido el fútbol femenino en el país les dio esta oportunidad, y de la mano de Ñañas, uno de los conjuntos que se ha convertido en símbolo de la igualdad en el deporte, surgió la Escuela de Relatoras.

“Es un proyecto hermoso que hemos venido trabajando, algo soñado, que va a aportar al empoderamiento de la mujer ecuatoriana”, resaltó Fernanda Vásconez, fundadora de Ñañas. Agregó que esta escuela es otro paso hacia la equidad de oportunidades en el deporte.

“Muchas veces lo que hace falta es una oportunidad y ese espacio es el que buscamos entregar. Gracias al apoyo de empresas como CNT, que confían en las mujeres, esta escuela es gratuita para las alumnas”, detalló Vásconez.

Fue tal la acogida de esta novedosa propuesta que los organizadores tuvieron que desarrollar un sorteo para elegir a las 30 integrantes de esta primera promoción.

Poder femenino infanto-juvenil en la Copa Diario Extra Leer más

Durante ocho módulos, las futuras narradoras recibirán clases sobre preparación para el relato, estadísticas, introducción a la edición de audios y manejo de equipos, reglas básicas del fútbol, entre otros.

“Les impulsamos a la búsqueda de un estilo propio en el relato. Esperamos que la próxima Superliga pueda ser narrada por muchas mujeres en los medios tradicionales y en las plataformas virtuales”, señaló Alfonso Laso, director de la Escuela de Relatoras.

A continuación presentamos tres historias de chicas que están dando el primer paso para cumplir su sueño de ser las nuevas voces del fútbol.

LOS GOLES DE LA TRICOLOR SON SU MOTIVACIÓN

Thais Giler no se pierde un juego de la selección, una tradición que la heredó de su padre. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Cantar el gol de la Tricolor con el que clasifique a un Mundial es el sueño de Thais Giler. Para concretarlo ya dio el paso inicial al ser parte de las primeras alumnas de la Escuela de Relatoras.

Su vínculo con el fútbol se dio gracias a su padre, que desde pequeña la llevaba a los estadios. También saltó a la cancha para participar en varios torneos escolares y colegiales, lo que comentó le ayuda ahora que está iniciando en el mundo de la narración deportiva “al entender la mentalidad del jugador”.

Anahí Suárez le dio medalla de oro a Ecuador Leer más

En su habitación tiene varias medallas y además camisetas de la Tri y de Los Angeles FC de la MLS. “Me encanta el deporte. Cuando se dio la oportunidad de la Escuela de Relatoras, me dije que esto es lo mío, lo que me gusta. Además, tengo el apoyo de mis padres, quienes están emocionados por este nuevo reto”, manifestó Giler.

Tiene claro que al ser parte de la primera generación de narradoras “estamos rompiendo esquemas. Tenemos esa pasión por el fútbol, solo nos faltaba lanzarnos y ahora tenemos la oportunidad”.

Thais confesó que le ha resultado un poco difícil soltarse en el relato por el miedo a equivocarse en un nombre o ubicación en la cancha, pero que con las constantes prácticas y los tips de locución que les han dado en las clases, lo ha ido superando.

Resaltó el compromiso de sus compañeras por demostrar que todo es posible y la calidad de voces que han podido escuchar en los diferentes módulos de la escuela.

“Los sueños están para cumplirse”, afirmó con seguridad, y contó que además de una conquista de la Tri, le gustaría gritar un tanto de Lionel Messi o Neymar en un duelo entre Argentina y Brasil.

UN GOL CON DEDICATORIA AL CIELO

Dayana Cabrera es fiel hincha de Barcelona. Del Ídolo, el jugador al que más admira es Damián Díaz. CORTESÍA

Dayana Cabrera heredó la pasión por el fútbol de parte de su abuelo. Con él observaba y comentaba los encuentros del balompié local e internacional.

Desde ahí tenía claro que quería estar vinculada al rey de los deportes. El 2021 se decidió y empezó a buscar opciones en el extranjero para estudiar narración. La pandemia frustró sus planes, pero al conocer del surgimiento de la Escuela de Relatoras, no lo pensó dos veces y postuló.

Refrigeración con energía solar para Catar 2022 Leer más

“Me dije que esto era para mí. Toda la vida me ha gustado el fútbol, soy hincha de Barcelona, he asistido a sus partidos. Me gusta gritar los goles de forma eufórica y siempre he querido poder hacerlo de forma profesional”, detalló Cabrera.

Este idilio con el balompié aumentó por el italiano Andrea Pirlo, del que destacó su forma de jugar, y de quien tiene varias camisetas.

Dayana se siente a gusto con las primeras clases que ha recibido y confesó que le ha costado “seguir el balón en la cancha se mueve rápido y hay que estar muy atenta”. Busca construir un relato distinto y resaltó que el hecho de estar enviando continuamente a los profesores, audios con narraciones, le ha ayudado mucho.

Cabrera espera que con esta iniciativa más mujeres se animen a incursionar en este ámbito de periodismo. Confesó que sueña con poder relatar un Clásico del Astillero y que el primer partido al que le ponga su voz, se lo dedicará a su abuelo, quien la guía e inspira desde el cielo.

UNIÓN PARA CONSOLIDAR EL RELATO FEMENINO

Belén Jiménez quiere narrar un juego de Ñañas y sería especial si canta un gol de Fernanda Vásconez. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

En los primeros semestres de sus estudios de Comunicación, Belén Jiménez descubrió que quería incursionar en el ámbito deportivo.

“Tenía muy claro que me gustaba hablar con las personas y contar historias. Cuando asistí a un partido de fútbol femenino me sorprendí con el nivel y la entrega de las futbolistas. Demuestran que todo es posible, te empoderan, son un ejemplo”, comentó.

La otra cara de la Tricolor Leer más

Desde ese momento se enganchó con el balompié femenino y junto a una amiga, desde el año anterior, se animó a realizar un programa digital al que llamaron ‘Las dueñas del balón’.

Ha realizado entrevistas y comentado algunos juegos de la Superliga, pero le quedaba ese pendiente de arriesgarse a narrar. Es por esto que se decidió por ingresar a la Escuela de Relatoras.

“Este primer paso es el más difícil, pero también el más importante para abrir las puertas a otras chicas. Dejar atrás ese miedo que soy mujer y no me da la voz”, enfatizó Jiménez.

Afirmó que con esta iniciativa también se busca “dejar atrás ese estereotipo de tener a las mujeres en los programas deportivos solo como un adorno”, y demostrar que con preparación pueden incursionar en cualquier campo.

Belén destacó que será muy feliz cuando tenga su primera narración y que le gustaría hacerlo con otras chicas que le acompañen en los comentarios. Pero lo que más le llenará de orgullo será “cuando quienes estamos en esta primera generación lleguemos a relatar de forma profesional”.