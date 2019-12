Los errores cometidos por los réferis Luis Quiroz y Roddy Zambrano en la final de la Copa Ecuador volvieron a poner en la palestra la necesidad de que el arbitraje ecuatoriano cuente con tecnología de punta. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), anunció la utilización del VAR en la Supercopa.

El evento, programado para el 1 de febrero en el estadio Monumental y en el que nuevamente se enfrentarán Delfín yLiga de Quito, marcará el debut del Video Assistant Referee (VAR) en competencias nacionales.

Es importante aclarar que se trata de una final a partido único y que el VAR no estará en la Copa Ecuador ni en la LigaPro, al menos en 2020.

“Hemos vivido un año complicado en cuanto al arbitraje y hay que entender de dónde viene eso, viene de un descuido largo, de falta de atención, de falta de capacitación. Cuando nosotros llegamos a la federación, al grupo de árbitros prácticamente se le debía un año de trabajo (remuneraciones) y entonces ustedes dicen: ¿qué podemos exigirle a gente a la que ni siquiera le cumplimos?”, argumentó Egas.

El dirigente puntualizó que su plan de trabajo va más allá de la llegada del VAR, en lo que a la parte técnica se refiere.

No puedo vender un sueño que no es real, hemos vivido sin el VAR y no nos vamos a matar si no lo tenemos. Cuando tengamos los recursos económicos lo implementaremos. Miguel Loor, presidente de la LigaPro

“Queremos hacer un trabajo en campo, capacitar a los profesionales del arbitraje. Con la ayuda de la FIFA, hace poco hemos cerrado un acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, que nos va a dar soporte en el uso del VAR y en la capacitación del arbitraje. Sería un beneficio bilateral. Paralelamente, hemos tenido contacto con algunos profesionales del arbitraje de primer nivel en Sudamérica, para que vengan a organizarnos mejor”, indicó.

En el país, el estadio Capwell cuenta con todos los implementos tecnológicos necesarios para la utilización inmediata del VAR. MGD