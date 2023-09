El VAR salta a la cancha de la polémica

El VAR saltó con fuerza a la cancha en las últimas horas por la denuncia realizada por Dalo Bucaram, presidente de 9 de Octubre, sobre una supuesta relación entre la esposa de un dirigente con la empresa que provee este servicio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Esta herramienta tecnológica, contratada por la Ecuafútbol, también se la utiliza en los juegos de la LigaPro.

El presidente del Súper 9 dijo que Roger Zambrano, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, “se está dejando utilizar. Sería bueno que investigue quién es un alto dirigente del fútbol ecuatoriano que a través de su esposa consiguió el contrato del VAR”.

No dio a conocer el nombre del directivo y desde el club indicaron que por el momento no podía dar entrevistas para dar más detalles de su acusación, ya que se encontraba en varias reuniones de su actividad en su consultorio jurídico.

Desde la FEF, en cambio, una fuente que pidió reserva indicó que no se pronunciarán mientras Bucaram no haga un denuncia formal con nombres, ya que terminan siendo “acusaciones sin responsabilidad”.

La organización que regenta el fútbol en el país mencionó que para la adjudicación del contrato del servicio de videoarbitraje (VAR) se llevó a cabo un concurso, cuyas bases y condiciones están en la página web de la institución.

Este proceso inició el 8 de marzo y al ganador se lo dio a conocer oficialmente en junio. La empresa portuguesa Media Luso - Producoes Para Televisao Lda (Mediapro) se quedó con la licitación.

Los árbitros sigue las jugadas polémicas y le dan aviso al juez central. API

La Ecuafútbol, en el anuncio del proveedor, recalcó que “la FIFA exige a través de su Programa de Ayuda y Aprobación de la Implantación del VAR (PAAI) que se lleven a cabo procesos de contratación que deben ser observados”.

Para Giovanny Cárdenas, especialista en derecho deportivo, mientras no exista una denuncia en firme por parte de Dalo Bucaram “esto termina siendo solo una especulación al no ser comprobada”. Agregó que si no pasa de este punto no puede generar consecuencias.

Si fuera real el hecho que un familiar de un dirigente sea el encargado de proveer el VAR, Cárdenas señaló que no se podría hablar de conflictos de intereses “porque es una tecnología que es usada por quienes tienen acceso a la misma, que en este caso es el cuerpo arbitral, la decisión final es del árbitro”.

