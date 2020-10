Valentino Rossi, positivo por Coronavirus

El veterano piloto italiano Valentino Rossi anunció en un comunicado que dio positivo en un test de detección de la Covid-19 y que, por lo tanto, no podrá participar en el Gran Premio de Aragón de MotoGP el fin de semana.

El nueve veces campeón del mundo, de 41 años, reveló en Twitter que se sometió a dos test PCR, el segundo de los cuales dio positivo.

"Lamento perderme el Gran Premio de Aragón", aseguró Rossi, que teme perderse la siguiente cita del campeonato, el 25 de octubre, también en el circuito Motorland.

"Desafortunadamente no me sentía bien al levantarme. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, por lo que llamé inmediatamente al médico", explicó en un comunicado Rossi.

Un primer "test PCR rápido resultó negativo, igual que el que me hice el martes".

El piloto insistió: "Estoy triste y enfadado porque hice todo lo posible por cumplir el protocolo y, pese a que el primer test dio negativo, yo mismo me aislé a mi llegada de Le Mans".

En un comunicado posterior, su escudería aseguró que "en su estancia en su domicilio entre el 11 y 15 de octubre, no ha estado en contacto con otras personas que estén ahora presentes en el Gran Premio de Aragón, incluidos el resto de pilotos, los miembros de su academia de pilotaje VR46 o del equipo Yamaha".