US Open: Sinner y Swiatek sufren en tercera ronda; Zverev eliminado

El italiano Jannik Sinner y la polaca Iga Swiatek sufrieron para ganar sus duelos de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, mientras que el alemán Alexander Zverev quedó sorpresivamente eliminado del 'Grand Slam'.

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Nueva York, necesitó 3 horas y 12 minutos para doblegar al canadiense Denis Shapovalov (n.29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3.

"Sabía que hoy tenía que jugar a un nivel muy, muy alto, así que estoy muy contento de haber logrado la victoria. Él comenzó muy bien, así que solo traté de mantenerme concentrado y de anticiparme a lo que venía", dijo Sinner.

La victoria fue la número 24 consecutiva para Sinner en pistas rápidas de 'Grand Slam', quien que en octavos de final se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (n.14) y el kazajo Alexander Bublik (n.24).

También sufrió Iga Swiatek, número 2 del mundo, para doblegar a la rusa Anna Kalinskaya (número 29) por 7-6(2) y 6-4 en una hora y 56 minutos de partido.

Swiatek sobrevivió a cuatro pelotas en el primer set y levantó un 5-1 en contra. "Ya sentía que no tenía nada que perder, porque estaba perdiendo mal, así que al final fui a por ello. ¿Qué más podía hacer?", dijo la polaca, campeona en Nueva York en 2022, al finalizar el partido.

Por su parte, la japonesa Naomi Osaka, campeona en 2018 y 2020 y actual 24 del mundo, accedió a unos octavos de final de un 'Grand Slam' por primera vez desde 2021, cuando conquistó el Abierto de Australia.

Osaka, que se deshizo de la australiana Daria Kasatkina (#15) por 6-0, 4-6 y 6-3 en una hora y 44 minutos, se medirá en octavos de final a la estadounidense Coco Gauff (3 del mundo), campeona en Nueva York en 2023.

"Ha sido un camino muy largo, pero me alegra estar ahora aquí. Sinceramente, mientras jugaba eso no estaba en mi cabeza", dijo Osaka después del partido en declaraciones a pie de pista. "Solo intentaba repetirme que me mantuviera tranquila. Hoy estaba muy nerviosa, temblorosa", añadió.

El triste adiós de Zverev

Zvev no pudo con el canadiense Félix Auger-Aliassime (# 27) y sucumbió por 4-6, 7-6(7), 6-4 y 6-4 EFE

El alemán Alexander Zverev, # 3 del mundo, cayó eliminado a manos del canadiense Félix Auger-Aliassime (# 27) por 4-6, 7-6(7), 6-4 y 6-4 en 3 horas y 48 minutos de juego.

La eliminación de Zverev supone el mayor batacazo de Abierto de Estados Unidos al cierre de la tercera ronda. Con la excepción de Zverev, los cuatro primeros del mundo, tanto en la ATP como en la WTA, están en los octavos de final.

"Fue un comienzo nervioso durante los primeros juegos. Después, el partido se volvió bastante intenso y casi perfecto. Pero 'Sascha' seguía sacando de manera increíble, así que fue muy difícil lograr un 'break'", explicó Auger-Aliassime.

