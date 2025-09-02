US Open: Alcaraz vuelve a semifinales en Nueva York tras despachar a Lehecka

El número dos del mundo sigue a paso arrollador y en el camino de tumbar al campeón Jannik Sinner

Carlos Alcaraz se mostró contundente al liquidar por 6-4, 6-2 y 6-4 al checo Jiri Lehecka.

Carlos Alcaraz regresó este martes 2 de septiembre a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, dos años después, tras imponerse con autoridad al checo Jiri Lehecka en lo que fue su primera gran prueba de fuego en Nueva York.

Alcaraz, número 2 del mundo, venció a Lehecka (# 21) por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos. Es la primera vez en dos años que Alcaraz llega a las semifinales de un 'grande' de pista rápida, desde Nueva York en 2023.

Además, con la victoria de este martes supera por primera vez en su carrera la barrera de los 10.000 puntos en el ranking ATP, situándose de manera virtual en 10.340.

En semifinales, Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz (# 4 del mundo) y el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de 'Grand Slam'.

Alcaraz se había enfrentado dos veces este año a Lehecka con un balance de una victoria -en la final de Queen's- y una derrota en Doha. En la víspera del partido, Alcaraz dijo que necesitaba "repasar qué fue bien y qué fue mal en esos partidos para llegar preparado".

¿Cuán cerca está Alcaraz del # 1?

A Alcaraz le basta con igualar el resultado de Sinner (actualmente en cuartos) para escalar a lo más alto del ranking ATP.

En su camino a las semifinales, Alcaraz ha dejado atrás al estadounidense Reilly Opelka (# 67), al italiano Mattia Bellucci (# 65), al italoargentino Luciano Darderi (# 34), al francés Arthur Rinderknech (# 82) y al checo Lehecka, en este orden.

El murciano ha pasado por sus cinco primeras rondas sin ceder un solo set y es el único hombre con vida en Nueva York que mantiene ese dominio.

En 2025, Alcaraz acumula más victorias que ningún otro tenista, con un balance de 59-6. En los 'Grand Slam' registra 22-2.

El murciano también ha levantado más títulos (6) que nadie (Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati y Queen's) y ha llegado a la final de los últimos siete torneos en los que ha participado.

