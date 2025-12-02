Uruguay vs Ecuador: hora y canal para ver EN VIVO | Liga de Naciones Femenina
a Tricolor busca reaccionar como visitante y sumar puntos clave rumbo al próximo Mundial 2027
La selección femenina de Ecuador tiene una nueva oportunidad para recuperar su ritmo en la Liga de Naciones Femenina. Este martes 2 de diciembre visitará a Uruguay con la obligación de sumar tres puntos que la mantengan en la pelea por la clasificación al Mundial 2027.
Tras un arranque prometedor con goleada 4-0 frente a Bolivia en La Paz, la Tri experimentó un bajón futbolístico. Primero cayó 2-1 ante Colombia en Quito y luego empató 0-0 con Venezuela, en un partido que dejó dudas en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Eduardo Moscoso.
Obligación de ganar como visitante
Ecuador llega a Montevideo con la consigna clara: vencer para sostenerse en la zona alta de la tabla. Las tricolores saben que un triunfo fuera de casa sería clave para recuperar confianza y seguir dependiendo de sí mismas en la recta final del torneo continental.
Del lado de Uruguay, la Celeste suma apenas un punto, aunque ya cumplió con su fecha libre y enfrentó a la poderosa Argentina. Aun así, el plantel uruguayo confía en hacerse fuerte en el estadio Alfredo Víctor Viera y complicar las aspiraciones ecuatorianas.
Dónde ver Uruguay vs Ecuador EN VIVO
El partido está programado para las 16:00 (hora de Ecuador) en Montevideo. La transmisión EN VIVO será en exclusiva por DSports y por su plataforma digital DGo, donde los aficionados podrán seguir cada detalle del compromiso decisivo para ambas selecciones.
