Uruguay vs Ecuador: hora y canal para ver EN VIVO | Liga de Naciones Femenina

La selección femenina absoluta de Ecuador busca su segunda victoria en la Liga de Naciones.

La selección femenina de Ecuador tiene una nueva oportunidad para recuperar su ritmo en la Liga de Naciones Femenina. Este martes 2 de diciembre visitará a Uruguay con la obligación de sumar tres puntos que la mantengan en la pelea por la clasificación al Mundial 2027.

Tras un arranque prometedor con goleada 4-0 frente a Bolivia en La Paz, la Tri experimentó un bajón futbolístico. Primero cayó 2-1 ante Colombia en Quito y luego empató 0-0 con Venezuela, en un partido que dejó dudas en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Eduardo Moscoso.

Obligación de ganar como visitante

La Tri femenina cumplió el lunes 1 de diciembre su primer entrenamiento en Montevideo. cortesía

Ecuador llega a Montevideo con la consigna clara: vencer para sostenerse en la zona alta de la tabla. Las tricolores saben que un triunfo fuera de casa sería clave para recuperar confianza y seguir dependiendo de sí mismas en la recta final del torneo continental.

Del lado de Uruguay, la Celeste suma apenas un punto, aunque ya cumplió con su fecha libre y enfrentó a la poderosa Argentina. Aun así, el plantel uruguayo confía en hacerse fuerte en el estadio Alfredo Víctor Viera y complicar las aspiraciones ecuatorianas.

Dónde ver Uruguay vs Ecuador EN VIVO

El partido está programado para las 16:00 (hora de Ecuador) en Montevideo. La transmisión EN VIVO será en exclusiva por DSports y por su plataforma digital DGo, donde los aficionados podrán seguir cada detalle del compromiso decisivo para ambas selecciones.

Hacia Uruguay



🔜🇺🇾🆚🇪🇨 | CONMEBOL Liga de Naciones Femenkna #LaTriNosUne 🇪🇨 pic.twitter.com/ghdcQFU6Sj — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 30, 2025

