Universitario vs. Barcelona: todos los detalles sobre el partido de vuelta en Lima

Luego de que Barcelona venciera 2-0 a Universitario de Deportes en la ida de esta fase 2 de Copa Libertadores, varias fueron las novedades que acumularon hasta este miércoles 2 de marzo (19:30), cuando les toque definir la llave en Lima.

La salida de su técnico Fabián Bustos al Santos brasileño, la llegada de Jorge Célico y la responsabilidad que deberá asumir Segundo Alejandro Castillo desde la zona técnica como interino. A esto, hay que sumarle la baja sensible de Leonai Souza, quien habría presentado una molestia en el último partido. Y como si fuera poco, Damián Díaz no pudo recuperarse de su lesión y no viajó con la plantilla.

Ante esto, Bruno Piñatares ocuparía el puesto del brasileño junto a Michael Carcelén. Y más adelante, Erick Castillo sería otro de los que arrancaría como titular detrás de Gonzalo Mastriani.

Si bien Barcelona es favorito y mantiene el resultado a su favor, el Ídolo no ha podido triunfar en Perú por Copa Libertadores. Ante Universitario ya se midió en dos ocasiones, en 1993 y 1994, con resultados de 2-1 y 0-0 respectivamente.

Sin embargo, en esta ocasión, Barcelona no necesitará de un triunfo para avanzar de ronda. Basta con un marcador de 0-0 e incluso 1-0 en contra.

Por su parte, Universitario estará obligado a buscar el resultado y una de las novedades a favor es el regreso de Hernán Novick, quien buscará su debut con el equipo peruano.

Además, el equipo del técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez viene de golear 3-0 a Universidad César Vallejo el pasado domingo por el torneo local. Lo cual significaría un envión anímico previo a esta llave decisiva.

Universitario de Deportes vs. Barcelona:

Hora: 19:30

Fecha: 2 de marzo

Estadio: Nacional de Perú

Canal: ESPN