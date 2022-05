Renato Paiva se acostumbró a rechazar ofertas del fútbol sudamericano. Su enfoque en Independiente del Valle y sus objetivos deportivos siempre fueron la razón.

Sin embargo, el grupo Pachuca le hizo una oferta que ni él pudo rechazar desde el primer contacto. No solo se trata de dinero. Él desea liderar un proyecto deportivo similar al del cuadro rayado. Pero, sobre todo, quiere el acceso total a las competencias.

Paiva se encontró con un gran limitante en esta temporada: no puede dirigir en la Copa Libertadores porque no tiene la licencia Conmebol. Si bien se ha dado modos para estar en los graderíos, no es lo óptimo para su trabajo.

Como lo aclaró en su momento el director del proyecto de licencias de entrenadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Aldo Vanoni, el portugués no ha cumplido con los trámites para obtener dicho documento, por lo que inclusive tendría problemas para estar al frente del equipo en LigaPro desde 2023.

Cabe anotar que Paiva no dirigió en equipos de primera en Europa, por lo que su situación tiene una mayor complejidad.

Este sería el punto de desequilibrio en la decisión final del técnico sobre irse al fútbol mexicano o quedarse.

Paiva aceptó que la oferta del grupo Pachuca es muy buena y que debe pensar en el futuro de su familia, pero aclaró que su agente será el encargado de llevar las negociaciones. Inclusive, él dijo que solo le informen si todo está acordado.

El paso más complicado es el pago de la cláusula de rescisión del contrato con Independiente del Valle. Ese obstáculo fue uno de los que, meses atrás, impidió que Santos de Brasil se acerque a la firma del contrato.

El cuadro blanco estuvo interesado primero en el estratega portugués y después negoció la incorporación del argentino Fabián Bustos.

Además del Peixe, también se acercó a Paiva el club Los Ángeles de la Major League Soccer. Entonces el entrenador dijo que no aceptaba porque estaba centrado en conseguir éxitos con el rayado.

Desde México hubo un acercamiento previo. El América lo tuvo entre los candidatos. La respuesta desde el Ecuador fue la misma: prioridad al vigente campeón nacional.

Pero esta vez le llegó una última tentación. Al mediano plazo es lo que mejor se acomoda, ya que no tendrá la pesadilla de la licencia Conmebol. De todas maneras, cualquier cosa se firmará después de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la primera etapa de LigaPro. Es decir, el 29 de mayo.