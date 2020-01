UFC: Conor McGregor alista su regreso, sin insultos y con cautela

Conor McGregor cambió. Cambió el discurso sobrecargado de ofensas a sus rivales en las conferencias previas al combate. Cambió su intensidad e irrespeto en los careos. Él cambió. "Voy a salir y recordarle al mundo que yo inventé este juego", dijo esta semana, consciente y a su vez temeroso de que los aficionados de las artes marciales mixtas empiecen a olvidarlo, tras haber disputado apenas dos peleas en los últimos tres años.

El UFC 246 que se llevará a cabo este sábado 18 de enero, en Las Vegas, será el escenario donde McGregor intentará reivindicarse en un deporte donde dominó. Sin embargo, por delante tendrá a Donald Cerrone, un experimentado luchador poseedor de todos los récords que se pueden registrar en esta industria deportiva.

A diferencia de otras ocasiones, The Notorious sostuvo su primer 'careo' ante el Cowboy de manera sobria. Se acercó calmado a su rival, le ofreció un saludo, no emitió comentario alguno y se despidió con mucho respeto. Factores que no solían caracterizarlo.

Del otro lado estaba Cerrone, con actitud imponente y con una que otra palabra provocadora. Pero es normal: el estadounidense juega con el mínimo grado de incertidumbre que ronda en la cabeza de McGregor, ante una posible nueva derrota.

La última y contundente caída de McGregor en el octágono de UFC, ante Khabib Nurmagomédov, en octubre de 2018, lo golpeó. Durante los cuatro rounds que duró el combate, Conor pudo hacer lo mínimo, ya que el ruso lo inmovilizó con su lucha incansable.

Conor se retiró de un octágono que terminó en trifulca debido a la reacción de Khabid contra el equipo del irlandés. Y no ha vuelto hasta ahora. "Cuando me lo tomo en serio, nadie me hace frente. No siento la presión", insistió The Notorious, en la conferencia de este jueves.

Si McGregor derrota a Cerrone tendrá su revancha ante Nurmagomédov

Khabib y McGregor, en su pelea del pasado octubre de 2018, donde el ruso se llevó la victoria. AP

La necesidad de vencer a Cerrone este sábado supone para McGregor, además de volver a la UFC, la oportunidad de una revancha oficial ante Khabib Nurmagomédov, único peleador que pudo dominar con tal claridad al irlandés.

Dana White, presidente de la UFC, confirmó en entrevista con Jim Rome lo que se preveía tras su regreso a la industria. "Él obtendrá lo que ha estado esperando. Él desea la revancha con Khabib, eso no es secreto. Si gana este fin de semana, él obtendrá esa oportunidad titular y será el PPV más grande en la historia de la UFC”, afirmó White.

A pesar de que el presidente da por hecho la revancha, esto no asegura que sea por el título de los Pesos Livianos, debido a que Khabid tendrá que defender el cinturón de la categoría ante Tony Ferguson, en el UFC 249 de abril próximo.