La Tuka, un campeón incansable

La gloria tocó tarde a la puerta de Roberto Ordóñez, pero no quiere decir que no se disfruta de igual manera. Si bien hay futbolistas que con menos de 20 años logran levantar títulos nacionales, la Tuka logró este sueño defendiendo los colores de Delfín con 34. Pero su caso solo delata cuánto esfuerzo ha derramado este atacante guayaquileño para lograr sus metas, a base de esfuerzo, lucha, fe y perseverancia.

“Es un sueño logrado que hasta ahora lo seguía buscando y creyendo que se iba a dar. Dios es fiel y cumple sus promesas, el grupo está disfrutando mucho. Yo comencé tarde en el fútbol y lograr esto es algo muy especial”, contó Ordóñez a EXPRESO.

Garcés y Ordóñez formaron una dupla descomunal en el Delfín de Manta. Karina Defas / Expreso

La Tuka debutó en 2015 en la Serie A del fútbol ecuatoriano con Mushuc Runa. Con 30 años logró instalarse en el fútbol de privilegio con buenas actuaciones. Luego estuvo por Fuerza Amarilla en 2016, pero su gran catapulta fue llegar a Manta donde construiría un idilio con Delfín y su afición.

Con el equipo cetáceo logró meterse en tres finales, la última la conquistaron, pero reconoce que las dos desilusiones anteriores sirvieron.

“Si la madurez de las otras finales nos ayudó. No pudimos cerrar el partido en 90 minutos pero sí en los penales. Fue desgastante porque nos tocó marcar mucho a lo largo del playoff. Con Independiente en Sangolquí y Manta fueron duelos muy físicos”, agregó.

Pero esa alegría que transmite al hablar del título conseguido se mezcla con la desazón de no tener claro su futuro, a pesar de ser una pieza fundamental para que Delfín se haya convertido en un club de proyección en las últimas tres temporadas.

La Tuka recibió un obsequio de uno de los ilustradores de Granasa. Freddy Rodríguez / Expreso

La Tuka finalizó su contrato con Delfín y a pesar de que el presidente José Delgado le pidió que se tome al club como prioridad para renovar, “no le responden el teléfono a mi representante” luego de la final, lo que ha dejado perplejo al campeón de LigaPro 2019.

Sumado a esto, Ordóñez agregó que “noviembre y diciembre no cobramos, habían comentado que cancelarían antes de navidad pero no fue así, del premio por el campeonato no sabemos nada”.

El atacante campeón con Delfín visitó las instalaciones de Granasa en su entrevista con Expreso. Freddy Rodríguez / Expreso

“Lo que pasa es que gané todo ahí, quedé dos veces vicecampeón, jugué Copa Libertadores, marqué un espacio grande, el primero en anotar en un torneo internacional, tantas cosas maravillosas que viví. Me gané el cariño de la gente y saber que toca dejar eso, te coge la tristeza, te acostumbraste a la ciudad, la hinchada”, adelanta Ordóñez una probable salida.

Reconoce que lo que más va a extrañar de Manta es su gente y que luego de la tragedia del terremoto, “Dios empezó a derramar bendiciones allí y se plasmó con Delfín haciendo historia”.

Por último admite que su anhelo es volver al exterior -ya estuvo en Cimarrones de México sobre todo en el mercado asiático o al Medio Oriente. Pero tampoco descarta nada a nivel local. “Mi anhelo siempre fue jugar en uno de los grandes, sabemos que son algunos así que se las dejo boteando”, sentenció el guayaquileño que no pretende colgar los estoperoles en un buen tiempo.