Ordóñez: "No me quería ir así. En Delfín no me contestan el teléfono"

El atacante ecuatoriano Roberto Ordóñez visitó las instalaciones de Granasa para una charla con EXPRESO en la que habló de su alegría por conseguir el anhelado campeonato nacional, pero también reveló su tristeza por que su tiempo en Delfín parece llegar a un final. La Tuka terminó su contrato con el cuadro cetáceo y no ha vuelto a tener acercamientos con los directivos, todo apunta que en el 2020 defenderá otra casaca.

"Creo que sí (cierra su ciclo en Delfín), con lo que estoy viviendo ahora, la forma de la que no he tenido el acercamiento. Yo creo que sí, no me quería ir de esta forma, pero esto es fútbol y hay que darle para adelante" Roberto Ordóñez, atacante ecuatoriano

Delfín, primer campeón de la LigaPro Leer más

"Mi contrato terminó con Delfín. Tuvimos un acercamiento en la final, el economista (José Delgado, presidente del club) me dijo que quería que siga en el club y que le de la prioridad a ellos. Hasta ahora se la dimos, descartamos opciones para seguir, pero como no se concretó nada afuera, también descartamos opciones locales y ahora estamos esperando lo del Delfín. No nos ha contestado el teléfono el economista y hasta ahora estamos manejando eso. Es una pena y una lástima que se maneje de esa forma. Le ha dado tanto al club, pero esto es sin rencor espero las opciones que tenía y poderlas manejar", explicó Ordóñez sobre la situación contractual con el club.

La Tuka no descarta tener alguna posibilidad de migrar en el mercado de Asia o Catar. Ligas que lo seducen. Freddy Rodríguez / Expreso

La Tuka reconoció que hay ofertas locales y en la transmisión en vivo que elaboró EXPRESO en la red social Facebook, uno de los internautas le preguntó en qué club, entre Liga de Quito, Emelec y Barcelona, le gustaría jugar. Él reveló de qué club es hincha, pero que los otros dos se asemejan a su estilo de juego.

El atacante terminó como campeón con Delfín este año. Además fue subcampeón en 2017 y esta temporada en Copa Ecuador. Freddy Rodríguez / Expreso

"Yo soy barcelonista de corazón eso no lo cambio. Mi mamá hasta cuando falleció siguió siendo barcelonista, mi papá que vive aún igual, mi hermano también, mi hermana sí emelecista. Pero yo me manejo más con los estilos que de Emelec y Liga, esa forma de juego me atrae, lo de Barcelona no mucho, es otro estilo. Pero son tres grandes equipos", agregó el atacante.

La Tuka se llevó un obsequio de parte del departamento de Diseño de Granasa. Freddy Rodríguez / Expreso

Sobre pendiente económicos en Delfín, la Tuka reveló que no han cobrado el mes de noviembre y diciembre. Sumado a esto, que los premios por ser campeones aún no los han recibido. "La verdad que sí, hay saldos pendientes. Dos meses atrás noviembre y diciembre no cobramos, habían comentado que cancelarían antes de navidad pero no fue así, el premio del campeonato no sabemos nada. Estamos esperando", manifestó el guayaquileño de 34 años.

El guayaquileño de 34 años recorrió varios departamentos de la redacción. Freddy Rodríguez / Expreso

Contó también que el autogol contra Barcelona por LigaPro (partido que terminó 1-2 a favor de los canarios en Manta) lo llevó a vivir el peor momento de su etapa en Delfín, pero que Fabián Bustos fue el gran responsable para que pudiera salir adelante.

Empieza el desfile de refuerzos en el campeón nacional Leer más

"Es mi maestro (Bustos), la verdad que le estoy muy agradecido a él y me ayudó cuando se dieron cosas negativas para mí. Hace un mes y medio me pasó algo tan terrible, feo y justo con Barcelona, el autogol que marqué fue un bajón terrible. Hubo gente casa dentro que comentaban que yo ya había firmado con Barcelona y por eso lo ayudé con ese gol, que ya tenía contrato firmado con Barcelona y me hicieron pedazos. Te soy sincero, yo no podía jugar, habían dado la orden que yo no juegue porque había sido un 'vendido', que tenía un precontrato con Barcelona y equis persona ya hasta les había confirmado. Pero gracias al profesor Bustos y su grupo me apoyaron. No jugaba por eso. Él me respaldó me dio la oportunidad con Liga en la final, después en Manta marqué, luego contra Macará. Yo quería demostrarle a las personas que me juzgaron de mala forma y olvidaron lo que había hecho en el club. A ellos que me mataron, les quería demostrar que estaban equivocados. Yo solo tuve una mala tarde y le pasa a cualquiera. Gracias al profe terminé jugando y cambiaron muchas cosas en mi vida", sostuvo.

Mira aquí la entrevista completa: