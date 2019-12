Delfín, primer campeón de la LigaPro

La definición de la LigaPro 2019 no pudo ser más espectacular, aunque durante los 90 minutos de juego Delfín y Liga de Quito no pudieron romper la paridad (0-0), al final los hinchas manabitas que acudieron al estadio Jocay no salieron decepcionados, porque su equipo terminó imponiéndose (2-1) en los penales.

Los nervios de los ejecutantes y los arqueros Pedro Ortiz y Adrián Gabbarini fueron los principales protagonistas, ya que de diez lanzamientos, apenas tres terminaron en el fondo de las redes.

Por los locales anotaron: Sergio López y Luis Canga, fallando Bruno Piñatares, David Noboa y Carlos Garcés. Pero la visita no estuvo mejor en el puntillazo final. Jordy Alcívar fue el único que mostró efectividad. Antonio Valencia, Luis Caicedo, José Ayoví y Martínez Borja no pudieron ante el guardameta Ortiz.

La victoria del cetáceo es una especie de revancha de lo sucedido en la final de la Copa Ecuador, cuando cayeron ante el mismo rival con polémicos arbitrajes en los encuentros de ida y vuelta.

De esta manera Delfín se suma a Olmedo y Deportivo Cuenca, los equipos que rompieron la hegemonía que mantienen: Barcelona, El Nacional, Emelec, Deportivo Quito y Liga de Quito, considerados como los más tradicionales.