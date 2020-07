La Tricolor, entre el proceso y lo inmediato

La selección ecuatoriana es el único combinado afiliado a la Conmebol sin director técnico para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. La partida, primero, de Antonio Cordón y, posterior, de Jordi Cruyff, no solo frenó el proyecto que tenía en la pizarra la nueva Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) encabezada por Francisco Egas, sino que agravó la crisis interna por la división del directorio.

Aunque han saltado nombres a la palestra, Egas reveló que todavía no ha conversado con ningún técnico para hacerse cargo del proyecto, pero sí enfatizó en que la idea no debía cambiar más allá del nombre propio que se encargue. Reconoció, además, que buscará un director deportivo.

Aunque Carlos Manzur, miembro del directorio, dijo que “hoy la prioridad es el director técnico, el director deportivo es secundario”.

Con las potenciales eliminatorias en septiembre, que podrían aún postergarse, la FEF tiene el tiempo en contra y aunque el deseo puede ser un proceso, con todo un contexto cuesta arriba, necesitan que los resultados en cancha sean favorables desde el principio.

Jordi Cruyff (d) fue presentado en enero de este año y en menos de ocho meses dejó su cargo. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

EXPRESO conversó con dos voces autorizadas con pasado en la selección y dividen argumentos en esta elección: un proceso a largo plazo para la Tricolor, o buscar resultados inmediatos para lanzar paños fríos a una institución en llamas.

Eduardo ‘Tanque’ Hurtado piensa que el panorama no es favorable, pero que se debe pensar meticulosamente el siguiente paso.

“Se ha perdido mucho tiempo, es cierto. Creo que aunque no veíamos el trabajo de Cruyff al menos teníamos un técnico, hoy no hay y buscar uno no debe ser muy sencillo. Para reivindicarse esta dirigencia debería buscar un proceso a largo plazo con un nombre que impacte en nuestros futbolistas. No somos candidatos para ir a Catar, pero las eliminatorias pueden servir para iniciar algo bueno”, explica apuntando que lo conveniente es un proceso.

Además insiste en que el técnico que llegue debe tener cercanía y conocer el fútbol sudamericano, precisamente lo que dijo Egas que buscarán. “Ya no se puede ir por un europeo, hay que buscar cerca. No debe ser descabellado pensar en un ecuatoriano”, agregó.

Ricardo Armendáriz piensa diferente y apunta a que se debe buscar una salida rápida y que garantice resultados. “Se tiene que buscar un técnico que imponga y busque resultados inmediatos. Sí tiene que conocer el medio y nuestro fútbol, se tiene que anticipar esto de conocer al grupo. Se necesita un conocido, que la gente sepa a que juega y nos dé esperanza de buscar triunfos. Que lleve además la renovación poco a poco”, dijo el Bocha.

De acuerdo a los últimos técnicos que llegaron a la Tricolor, desde el arribo de Hernán Darío Gómez, los que llevaron a la selección ecuatoriana al Mundial, trabajaron con siete meses antes del inicio de las eliminatorias.

Salvo Luis Fernando Suárez, quien llegó a la Tricolor cuando ya había iniciado la eliminatoria, pero con el detalle que ya conocía el medio luego su paso por Aucas en 2003 a 2004.