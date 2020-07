Fabián Bustos: "Lo importante es que demostramos que el fútbol puede volver"

Era la zona que más extrañó, la zona técnica del estadio del Barcelona, regresó a los cuatro meses y lo disfrutó al máximo, solo faltaron los gritos de la hinchada. Así vivió el partido el entrenador del Ídolo, Fabián Bustos ante el Guayaquil City, que terminó empatado 1-1.

Ver un partido de fútbol, era lo que más quería el entrenador que llegó desde su casa directo a la concentración. "Tácticamente me gustó lo que hicimos, creamos más situaciones y manejamos la pelota. El rival nos sacó un poquito la pelota en el primer tiempo, pero recuperamos muchos balones en campo contrario y dominamos el juego", comentó Bustos.

Sobre el accionar los jugadores expresó: “Todos los jugadores que no estuvieron no quisimos arriesgarlos, porque no están en plenitud. Lo más importante es que todo salió bien y se respetó el protocolo, felicito a la LigaPro por su organización".

Al ver el estadio vacío dentro y fuera del Monumental, comentó algo muy serio: "Necesitamos reactivar el fútbol porque es una actividad que mueve a muchísima gente, no solo a los clubes. Lo importante es que demostramos a la gente que decida, (COE Nacional) que el fútbol puede volver".

Sobre José Tin Angulo con la camiseta amarilla, el entrenador dijo: "Lo vi muy bien y con muchas ganas a José Angulo. Estoy conforme lo que hizo él en su primera práctica y se ha acoplado muy bien a sus compañeros".