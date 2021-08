Los tres pilares de Barcelona para soñar

El Ídolo del Astillero vuelve a jugar semifinales de Copa Libertadores luego de cuatro años. En la mira está Flamengo, equipo de $ 150 millones, al que medirá en la ida el 22 de septiembre y lo recibirá en Guayaquil el 29 del mismo mes.

Cuerpo técnico

El técnico de Barcelona, Fabián Bustos, llegó en 2020 a Barcelona y tiene un título local con los toreros. archivo

Un entrenador que ha demostrado ser un verdadero estratega

Aunque existan personas que le discuten a Fabián Bustos por ciertos partidos, la realidad es que difícilmente hallarán en el fútbol ecuatoriano a un entrenador con la solidez, contundencia y conducción de encuentros que él posee.

Sus números son irrefutables y derriban cualquier sesgo. En los dos años que ha estado al mando de Barcelona, ha logrado que el club se embolse 11,6 millones de dólares por Copa Libertadores, una cifra que supera el presupuesto de la plantilla en esta temporada 2021.

Para un club sumergido en deudas como Barcelona, esta inyección económica es plausible.

Pero hay algo más valioso que el ingreso monetario, y es su forma de dirigir, leer los partidos y mover las fichas en el tablero.

Los canarios no tuvieron un buen primer tiempo, pero luego de la charla de camerino, cambiaron el chip y lograron apagar a Fluminense, consiguiendo así un invicto total en su casa durante este 2021, en el que no ha perdido ni un solo cotejo por LigaPro o Libertadores (jugó 15 partidos, ganó 13 y empató apenas 2).

Ha tenido el temple para sentar a jugadores referentes y para darles oportunidades a otros que la reman desde atrás. Otro dato a favor del Toro Bustos es que en todas las definiciones directas dirigiendo a Barcelona, nunca perdió, ni por LigaPro ni Copa Libertadores.

Jugadores

Gonzalo Mastriani (i) y Damián Díaz (d) fueron escogidos en el 11 ideal de la Libertadores de esta semana. SANTIAGO ARCOS / EFE

Una vasta plantilla conformada por experimentados y jóvenes entusiastas

Siempre para aspirar a cosas grandes se necesita un plantilla completa, porque no siempre los estelares estarán a la orden, ya sea por lesión o suspensión, y por eso es clave la gestión del grupo. Y en Barcelona hay una amalgama entre experimentados y jóvenes con mucho potencial.

Barcelona ha utilizado a 20 diferentes futbolistas a la largo de los 10 compromisos que ha firmado en esta Copa Libertadores 2021. De ellos, solo cinco han disputado la totalidad de partidos: Javier Burrai, Byron Castillo, Williams Riveros, Luis Fernando León y Nixon Molina.

Luego, hay otros nombres que han sido habituales, como el capitán Damián Díaz (9), Bruno Piñatares (9), Carlos Garcés (8 de titular y 2 al cambio), Emmanuel Martínez (9) y Mario Pineida (9).

Pero Fabián Bustos ha manejado los momentos para otros futbolistas que, sin duda, han sido las grandes sorpresas, como Adonis Preciado, quien apenas jugó dos de titular y tres al cambio pero fue clave para clasificar ante Vélez y también ante Fluminense, por goles y desempeño.

Tan bien gestionó los tiempos Bustos, que recién le dio la titularidad a Mastriani en esta serie contra Fluminense, pero siempre dándole minutos en los otros ocho duelos. Su momento llegó y no decepcionó.

Leonel Quiñónez, Jean Carlos Montaño, Michael Hoyos, Matías Oyola, Sergio López, Gabriel Cortez, Jonathan Perlaza y Michael Carcelén son otros actores complementarios en el plan de Bustos. Y varios de ellos han sido figuras con pocos minutos. Una plantilla capaz y lista para los desafíos.

La dirigencia

Aquiles Álvarez conversó con EXPRESO luego de la clasificación de Barcelona a semifinales de Libertadores. Cortesía BSC

Aquiles Álvarez: “Barcelona no se achica en ningún escenario”

EXPRESO conversó con el presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, Aquiles Álvarez, y este aseguró, de cara a la ‘semis’ ante Flamengo, que “es una serie dura, (Flamengo) es un equipazo, pero Barcelona tiene un equipazo, tiene casta, jerarquía, carácter y no se achica en ningún escenario. Vamos a ir a buscar el partido, a ganar en el Maracaná”.

Álvarez le contó a este Diario que vio el duelo de vuelta ante Fluminense junto a los otros dirigentes, como tiene acostumbrado. Él resalta que esa unión actual ha sido clave para su norte, a pesar de las deudas del equipo.

“Somos un grupo unido de dirigentes, todos los partidos los hemos visto juntos. Se ha armado un gran equipo dirigencial fuera de la cancha y ha sido clave para lograr los objetivos. Nos respaldamos trabajando en diferentes áreas y siempre unidos”, agregó.

Aunque el presupuesto de Flamengo es abismalmente mayor al de Barcelona, no teme. El Ídolo metió tres jugadores en el 11 ideal de esta semana en Libertadores (Díaz, Mastriani y León). Él cree en el Ídolo.

“El peso o nivel del rival, el presupuesto que tienen versus el nuestro... nosotros no vemos eso. En la cancha somos 11 vs. 11 y la consigna será ir a buscar los tres puntos en Brasil, donde ya Barcelona ha demostrado que no le pesa jugar, y obviamente siendo inteligentes”, remató.