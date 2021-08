Aquiles Álvarez: "Flamengo es un equipazo, pero Barcelona no se achica en ningún escenario"

Aquiles Álvarez vive su sueño personal en Barcelona. Su abuelo fue una histórico dirigente del club y él escribe sus páginas gloriosas con sendos logros. En 2016 llegó a la dirigencia en la presidencia de José Francisco Cevallos y festejó el título local de ese año y la travesía copera en 2017. El año pasado volvió a la dirigencia con Alfaro Moreno, celebró la estrella 16 del club y hoy repite una semifinal, ahora, como presidente de la Comisión de Fútbol.

EXPRESO conversó con Álvarez sobre la clasificación torera y el presupuesto que ha manejado el club en esta temporada, además. Cuenta que una de los pilares dirigenciales es la unidad que hay entre ellos.

Sobre Flamengo, Aquiles no les quita respeto, reconoce su grandeza, pero no se achica y no ve imposible llegar a la tercera final de Copa Libertadores.

"Es una serie dura, (Flamengo) es un equipazo, pero Barcelona tiene un equipazo también, tiene casta, jerarquía, carácter y no se achica en ningún escenario. Vamos a ir a buscar el partido, a ganar en el Maracaná, donde ya Barcelona ha demostrado que no le pesa jugar y obviamente siendo inteligentes. El peso y nivel del rival, el presupuesto que tienen versus el nuestro, pero nosotros no vemos eso. En la cancha somos 11 vs. 11 y la consigna será ir a buscar los tres puntos", explicó.

Aquiles Álvarez logró historia dando la vuelta olímpica con el Ídolo en Casa Blanca. Cortesía

Flamengo es un equipo con un presupuesto que supera los 150 millones de dólares y una de las grandes conquistas del club guayaquileño es que con una inversión, mucho menor a la de su rival, está en las mismas instancias.

"Tenemos siempre lindas discusiones, con Beto (Alfaro Moreno) siempre buscamos que no pierda fuerza el equipo para competir, pero tenemos una vicepresidencia financiera importante para que el club no salga de su presupuesto y cuidar el dinero, sobre todo en época de pandemia que no hay ingresos, es bajísimo. Sin taquilla y aportación de socios se complica, pero en todo caso, siempre buscamos lo mejor para Barcelona y esos son los valores de este año (10,7 millones de dólares). El próximo año hay que seguir bajando el presupuesto la pandemia sigue y Dios quiera que todo mejore. Buscaremos seguir ahorrando, bajar números y allí viene lo deportivo, la gestión de Beto y mía en buscar jugadores en el mercado para reforzar el equipo y qué cambios se harán. Hoy estamos contentos con el equipo que tenemos y cualquier cuestión del plantel la analizaremos a fin de año", explicó.

Por último, Aquiles contó que entre dirigentes vieron el partido, dinámica que comparten cada vez que el Ídolo salta al campo. Él reconoce que la unidad en la dirigencia también es clave para que conseguir estos exitosos resultados.

"Somos un grupo de dirigentes muy unido, todos los partidos lo hemos visto juntos, con Beto nuestro presidente, nuestros vicepresidentes y dirigentes en general, siempre respaldando al equipo y unidos. Eso también es importante, que se ha armado un gran equipo fuera de la cancha y ha sido clave para lograr los objetivos. Nos respaldamos trabajando en diferentes áreas y siempre juntos", sentenció.

Barcelona jugará una nueva semifinal de Copa Libertadores de América contra el campeón del torneo en 2019. Lo cierto es que, fuera de presupuestos, en la cancha los amarillos han demostrado que tienen armas para soñar. Primero jugará en Río de Janeiro y la vuelta en Guayaquil.