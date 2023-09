Travis Kelce, más que el novio jugador de fútbol americano de Taylor Swift

Todo fue que ella acudió a Kansas City a verlo en un partido y que ambos salieran juntos del estadio para que el mundo se detuviera. Se tata de la pareja deportiva del momento: Travis Kelce, jugador de los Chiefs, y la cantante norteamericana Taylor Swift, ambos de 33 años, quienes viven un romance que atenta a empeñar el destacado palmarés del deportista.

Abierto de China: Zverev vence a Davidovich y ya está en cuartos de final Leer más

Travis y su hermano mayor, Jason, quien también es jugador de fútbol americano, nacieron y crecieron en Cleveland Heights, una ciudad no muy grande (50.000 personas) ubicada a 32 kilómetros al norte de Cleveland y a 240 de Columbus, la capital de Ohio. Su padre, Ed, trabajaba en la industria del acero y su madre, en un banco. Y, como admite Donna, la popular mamá de ambos “no fue fácil criar a dos niños que se llevaban tan pocos años (2). Muchas peleas, ventanas rotas, choques, quejas en las escuelas…”.

De acuerdo con los registros, ambos fueron expulsados del colegio y tuvieron innumerables “andanzas”, como cuando Jason debutó en la NFL -antes que Travis- y le regaló una camioneta. “Me fui a Cleveland, me metí en un club de striptease y cuando salí el vehículo no estaba… Lo había dejado abierto, con una llave en la guantera y parece que alguien les contó a las chicas del lugar que se lo terminaron llevando”, contó en el podcast llamado New Heights, que ambos mantienen al aire.

Cuenta la historia que Travis asistió a la secundaria que tiene el mismo nombre de la ciudad, donde practicó básquet y béisbol, además del deporte que lo llevó a la fama. Como suele suceder en el fútbol americano, no arrancó en la posición que se convirtió en estrella. Empezó jugando como mariscal de campo que pasaba y corría casi por igual; al final logró 2.539 yardas y 31 touchdown en su último año (20 con pases y 11 con corridas).

Sigue Leyendo: Real Madrid goleó al Girona y es el nuevo líder de La Liga

Por su desenvolvimiento terminó aceptando una beca de la Universidad de Cincinnati, sin embargo nadie pensó que se transformaría en una estrella de la NFL. Primero porque le costó cambiar de posición, luego porque tuvo problemas y fue suspendido, y después porque no daba a notar que sus condiciones lo llevarían a tener éxito como ala cerrada.

Y es que la primera temporada no la jugó, intentando ajustarse a su nuevo rol, distinto al de quaterback, el de organizador y pasador del equipo. Ya en la segunda compartió posiciones, aunque teniendo claro cuál sería su futuro y dónde debía mejorar. La tercera se la perdió por completo por violar las reglas del equipo al dar positivo por marihuana en un test antidrogas. Fue entonces que atravesó el momento más bajo de su carrera. Su hermano mayor, Jason, quien estaba en su último año en la facultad pidió expresamente otra chance para su hermano al entrenador. Y se lo dieron. Para que todo vaya bajo control Jason tuvo que cambiar de habitación y se fue con Travis para mantenerlo vigilado. Fue el comienzo de otra historia.

Donna, la madre del jugador (i) junto a su novia, la famosa cantante Taylor Swift, durante el último partido. Cortesía

En la última gran campaña de Travis con los Bearcats consiguió más de 700 yardas aéreas, luego de tener apenas 155 en la temporada anterior. Logró también ocho touchdown, lo que le permitió entrar en consideración de los equipos de la NFL. De ahí que quedó en la segunda línea de los mejores ala cerradas universitarios y los Chiefs lo eligieron en el puesto N° 63 de la tercera ronda del draft 2013. Luego ya firmó un contrato de 3’120.000 dólares por cuatro años, además de un bonus de 700.000.

Roglic no seguirá más con Jumbo-Visma Leer más

Ya en la NFL la historia no empezó tan bien porque, entre tener pocas oportunidades y una lesión, prácticamente no jugó en su primera temporada. Pero a partir de la segunda, el crecimiento resultó imparable.

En su tercer partido, ante los Dolphins, consiguió su primer touchdown y en su siguiente encuentro ya pasó las 100 yardas ante Arizona Cardinals. En aquel 2014 se acercó a las 900 yardas aéreas y se estableció como uno de los mejores tight ends receptores de la liga.

Para 2016 batió por primera vez la marca de las 1.000 yardas aéreas en una sola temporada (consiguió 1.125) y renovó por $ 46 millones y cinco años. No fue sino hasta 2020 cuando llegó su gran temporada, pues alcanzó las 1.416 yardas, marca sigue siendo la más alta conseguida jamás para un ala cerrada en la historia.

En el palmarés de Kelce se puede encontrar dos anillos ganados con los Chiefs, cuatro elecciones para el All-Pro (el mejor equipo de la temporada NFL) y ocho elecciones seguidas para la Pro-Bowl entre 2015 y 2022, además de varios récords individuales. Hoy es el mejor ala cerrada y es Top 5 en la historia, junto a Tony González, Antonio Gates, Shannon Sharpe y Rob Gronkowski.

Bundesliga: Bayer Leverkusen golea pero sin Piero Hincapié en cancha Leer más

De acuerdo con estimaciones, actualmente gana cerca de $15 millones al año. Pero el jugador es también un personaje fuera del campo.

Por ejemplo: Travis participó en un reality para buscar pareja, el podcast con su hermano (New Heights) es uno de los más escuchados y es famoso por ser un tipo tan rudo en el campo como seductor y coqueto afuera del mismo. Sus outfits cuando llega al estadio son un clásico en esta nueva era de la moda de los deportistas. Puede pasar de un abrigo Louis Vuitton a un colorido conjunto, con sombreros, lentes y joyas.

Tanto Jason como Travis son figuras determinantes en sus equipos. El primero es el centro de los Philadelphia Eagles, por lo que ambos se enfrentaron en el último Superbowl, en febrero pasado. Fue la primera vez en la historia que sucedía algo así. Pero no se midieron cuerpo a cuerpo, porque ambos pertenecen a la alineación ofensiva y, en el fútbol americano hay dos equipos distintos: el que ataca y el que defiende, con jugadores diferentes. Al final Travis y los Chiefs terminaron ganando, pero el abrazo del final, entre ambos, fue épico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!