Barcelona SC pelea por ganar la LigaPro 2025.CARLOS KLINGER

Transmisión EN VIVO de Deportivo Cuenca vs Barcelona SC: Detalles del juego | LigaPro

Barcelona SC visita a Deportivo Cuenca por la fecha 29 de la LigaPro. Mira cómo seguirlo EN VIVO desde las 16:00

Este domingo 21 de septiembre de 2025, desde las 16:00 (hora local), el estadio Serrano Aguilar será el escenario donde Barcelona SC visite a Deportivo Cuenca, en un duelo clave por la fecha 29 de la fase inicial de la LigaPro Ecuabet 2025.  

(Te invito a leer: Deportivo Cuenca vs Barcelona SC: Cómo ver, detalles y alineaciones | LigaPro 2025)

El enfrentamiento se podrá seguir EN VIVO a través de las plataformas oficiales de Diario EXPRESO.

Barcelona SC busca recortar distancia con el líder

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo se ubica en la segunda posición, con 50 puntos, y llega a este compromiso con la urgencia de conseguir una victoria para acortar distancias con el líder, Independiente del Valle, que empató 2-2 con Mushuc Runa, quedando con 63 unidades.

Barcelona SC busca recortar distancia con el líder Independiente del Valle.FREDDY RODRIGUEZ

Aunque el título de la fase parece lejano, el objetivo inmediato de Barcelona SC es sellar su clasificación al hexagonal final como segundo de la tabla, en la que se jugará el título de la LigaPro 2025.  

Para eso, el Ídolo del Astillero debe sumar en su visita a Cuenca y asegurar su posición ante los perseguidores.

Futuro del estatuto de Barcelona SC: cambios clave para fiscalización y transparencia

Deportivo Cuenca, firme en la pelea por el hexagonal

En frente estará un Deportivo Cuenca competitivo, que bajo el mando de Norberto Araujo marcha cuarto con 46 puntos y también pelea por consolidarse entre los seis mejores que disputarán el título en la siguiente fase.

Bajas importantes en ambos equipos para este partido

Ambos clubes llegarán con bajas sensibles. Barcelona SC no contará con Byron Castillo, suspendido por acumulación de tarjetas, mientras que Deportivo Cuenca no tendrá a Luis Arroyo, quien se recupera de una fuerte lesión.

EN VIVO de Deportivo Cuenca vs Barcelona SC

