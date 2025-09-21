Deportivo Cuenca vs Barcelona SC: Cómo ver, detalles y alineaciones | LigaPro 2025

Barcelona SC visita a Deportivo Cuenca este domingo con la misión de sumar tres puntos vitales en la LigaPro Ecuabet 2025

Barcelona SC visita a Deportivo Cuenca en la fecha 29 de la LigaPro 2025.

Barcelona SC visita este domingo 21 de septiembre de 2025 a Deportivo Cuenca, en un duelo clave por la fecha 29 de la fase inicial de la LigaPro Ecuabet 2025.

El partido se jugará desde las 16:00 (hora local) en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, y será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol y Zapping Sports.

Así llega el Ídolo del Astillero a la fecha 29

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo llega con la presión de sumar una victoria que le permita recortar puntos con el líder del torneo, Independiente del Valle, que empató 2-2 ante Mushuc Runa en esta jornada.

Barcelona SC busca recortar distancia con el líder Independiente del Valle. FREDDY RODRIGUEZ

Con ese resultado, IDV se mantiene en la cima de la tabla con 63 puntos, mientras que el Ídolo del Astillero es segundo con 50 unidades, a 13 de distancia.

Aunque no tiene chance de alcanzar el primer lugar, Barcelona SC busca asegurar su clasificación como segundo al hexagonal final, donde se definirá al campeón de esta temporada. Para ello, una victoria ante un rival directo es fundamental.

Deportivo Cuenca quiere dar el golpe y meterse en el hexagonal

El Expreso Austral, bajo la dirección de Norberto Araujo, también pelea en lo alto de la tabla y marcha en la cuarta posición con 46 puntos, por lo que necesita el triunfo para meterse entre los seis mejores de esta fase.

Las bajas que marcan el partido: Byron Castillo y Luis Arroyo, fuera

En cuanto a las bajas, Barcelona SC no podrá contar con el lateral derecho Byron Castillo, quien debe cumplir una fecha de suspensión.

Por el lado de Deportivo Cuenca, el delantero Luis Arroyo será la principal ausencia debido a una lesión que lo mantiene fuera de las canchas.

Las alineaciones confirmadas de Deportivo Cuenca y Barcelona SC

Las estadísticas previas

