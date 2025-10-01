Transmisión EN VIVO de Barcelona vs PSG: Alineaciones y hora | Champions League

PSG, liderado en defensa por Willian Pacho, visita al FC Barcelona por la segunda jornada de la Champions League 2025-26

Este miércoles 1 de octubre de 2025, París Saint Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho, se enfrenta al FC Barcelona por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

El duelo se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic, a partir de las 14:00 (hora de Ecuador), y podrás seguirlo EN VIVO a través de Diario EXTRA.

Ambos equipos igualados en puntos pero con distinto rendimiento

El conjunto parisino llega con buen ánimo tras sumar tres puntos en la primera jornada, lo que lo ubica en la quinta posición de la tabla general.

PSG suma tres puntos en la Champions League 2025-26. EFE

Por su parte, el equipo blaugrana también consiguió una victoria inicial, aunque su diferencia de goles lo sitúa en la casilla 14.

Willian Pacho, clave en la defensa del equipo parisino

Para este juego, PSG no contará con tres piezas clave: Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro 2025, el joven talento francés Désiré Doué y el desequilibrante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, todos ausentes por lesión.

Pese a estas bajas sensibles, el técnico del PSG, Luis Enrique, confía en el trabajo defensivo liderado por el tricolor Willian Pacho, quien tendrá la dura misión de frenar el ataque catalán.

Y es que al frente estará una ofensiva de alto nivel. FC Barcelona alineará a tres figuras temibles: el joven Lamine Yamal, el letal goleador Robert Lewandowski y el explosivo inglés Marcus Rashford.

Las alineaciones confirmadas de Barcelona y PSG

Sigue EN VIVO Barcelona vs PSG

No te pierdas ningún detalle del Barcelona vs PSG y sigue EN VIVO todas las incidencias a través de Diario EXTRA, con cobertura minuto a minuto, estadísticas, alineaciones y análisis post partido.

